Les Pastellistes remportent 500 000 $

Les Pastellistes de l’atelier d’Art d’Alma sont reparties un demi-million de dollars plus riches de l’hôtel-relais Le Saint-Crème cet après-midi, au terme du tirage 2026 de Festivalma.

Le billet gagnant, le C-2138, avait été acheté au nom de Louise Brisson, qui partagera la somme avec les huit autres membres des Pastellistes.

Contrairement à l’an dernier, où 4 942 des 5 800 billets avaient été vendus, tous les billets du tirage annuel de Festivalma ont été écoulés cette année. Conclusion : c’est un pari réussi pour la nouvelle mouture du tirage, dont le grand prix a été remplacé par 500 000 $ en argent plutôt qu’une maison.

« Ça faisait un bon bout de temps, surtout depuis la pandémie, qu’il y avait une importante hausse des coûts de construction, que ce soit pour les matériaux ou pour la main-d’œuvre. Et ça, ça mettait une pression sur l’organisation », explique Janie Maltais, directrice générale de Festivalma.

Il est vrai qu’au cours des dernières années, les frais de la Maison Festivalma ne cessaient de battre des records, passant de 450 000 $ en 2022-2023, puis à 550 000 $ en 2024 et à 580 000 $ en 2025.

Or, rappelle Janie Maltais, l’objectif de la campagne demeurera toujours de permettre à l'organisation de maintenir le prix des passeports Festirame à des prix aussi bas que possible en plus d’offrir un accès gratuit à la Grande Nuit. Un objectif qui était de plus en plus compromis alors que la marge de profits du tirage s’amincissait d’année en année. « Ce n’était plus réellement une campagne de financement [tellement la maison coûtait chère à construire]. Donc, ça prenait un changement, et nous sommes extrêmement contents du résultat! »