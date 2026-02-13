D’un garage à une usine ultramoderne

L’histoire de Structures Mur à Mur n’est pas sans rappeler celle de startups californiennes comme Apple, Google ou Amazon. Leur point commun? eh bien c’est qu’elles ont toutes commencé modestement, entre les murs d’un garage, avant de prendre leur envol.

Bien que l’entreprise de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ne soit pas devenue une multinationale, n’en demeure pas moins qu’elle a fait un bon bout de chemin depuis sa fondation en 2014.

Tout a commencé avec l’association de Mathieu Laroche et de Jean-Michel Dallaire aux propriétaires de la quincaillerie QTL de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Dominique Laroche et Marc Tremblay.

La première année, l’entreprise naissante obtiendra 17 contrats. Mathieu Laroche s’occupe alors de la production, et Jean-Michel Dallaire, des ventes. Encouragés par ce qu’il considère être un bon départ, les jeunes entrepreneurs quittent leur garage de Métabetchouan en 2015 et déménagent leurs activités dans de plus grands locaux à Saint-André. Cela leur permettra de s’acquitter de 24 contrats lors de leur seconde année. Un an plus tard, en 2016, ils rachèteront les parts de leurs associés de la quincaillerie.

Jean-Michel Dallaire et Mathieu Laroche rouleront leur bosse à Saint-André jusqu’en 2019, année où ils font bâtir leur propre usine de 13 000 pi² avec une chaîne de montage automatisée le long de la route régionale à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Un investissement de 2 M$. L’équipe compte alors une quinzaine de personnes.

Plus récemment, voilà que Structures Mur à Mur, qui compte désormais 25 employés, remettait 3 M$ sur la table pour passer à l’étape suivante avec l’agrandissement et la modernisation de son usine.

L’entreprise est aujourd’hui reconnue pour la qualité de ses produits. Ses services sont fréquemment sollicités pour des projets de construction partout au Québec. Comme quoi, parfois, petit train va loin.