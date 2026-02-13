Tarif postal menacé : un impact à prévoir pour les petites bibliothèques

Le Réseau BIBLIO du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean tire la sonnette d’alarme face au projet de loi C‑15, qui risque de retirer le tarif postal réduit pour l’envoi de livres. Une telle mesure pourrait mettre en péril le service de prêt entre bibliothèques et fragiliser les petites bibliothèques publiques en région.

« Une bibliothèque, c’est souvent le seul lieu culturel qui existe dans une municipalité. Tout ce qui se rattache à la bibliothèque est essentiel », affirme Julie Macquart, directrice générale adjointe du Réseau BIBLIO du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean.

L’organisme jeannois offre une gamme de services professionnels et techniques pour soutenir les bibliothèques publiques de la région. Il permet notamment aux municipalités de moins de 5 000 habitants de faire circuler des livres entre leurs établissements

« Trois fois par année, il y a un échange d’une partie de la collection qui est effectuée. On a une très grosse collection de volumes. Ce système permet de toujours renouveler leur collection de volumes, d’avoir des nouveautés et des livres neufs en continu », fait savoir Julie Macquart.

En parallèle, le Réseau BIBLIO propose le service de prêt entre bibliothèques, donnant accès à des milliers de documents gratuitement. « Il permet à l’usager qui ne trouve pas le livre dont il a besoin dans sa propre bibliothèque de le demander très facilement dans une autre bibliothèque du réseau, mais également à l’extérieur du réseau », fait-elle savoir.

Ce service est très apprécié des usagers, particulièrement de ceux qui vivent loin des grands centres. « Les collections sont plus petites dans les bibliothèques de région, dit Julie Macquart. On ne trouve pas nécessairement tout ce qu’on voudrait dans la bibliothèque. Par exemple, à l’intérieur du Réseau, on voit souvent qu’une bibliothèque a une collection de volumes à tomes. Elle a le premier et le deuxième. La collection est de six volumes. La bibliothèque n’a pas le budget pour acheter les six. Les usagers demandent les volumes suivants dans les autres bibliothèques. »

Accessibilité à la lecture

Sur le territoire, le service de prêt entre bibliothèques est bien utilisé. La responsable des communications, des loisirs et de la culture de la Ville de Normandin, Julie Fortin, le constate au quotidien. Depuis son arrivée en 2019, le nombre de prêts entre bibliothèques est passé d’environ 500 à près de 900.

Les usagers effectuent leurs demandes en ligne ou directement au comptoir de la bibliothèque. Le délai moyen pour recevoir un livre est d’une dizaine de jours.

Selon Julie Fortin, le service contribue ainsi à rendre la lecture accessible à un plus grand nombre. « On est là pour promouvoir la lecture. Quand des jeunes découvrent qu’ils peuvent commander des livres qu’on n’a pas sur place, ils reviennent et ils en recommandent d’autres. Ça crée une habitude », dit-elle.

Offre menacée

Le Réseau BIBLIO du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean s’inquiète de l’impact potentiel du projet de loi C-15 sur la pérennité de ses activités.

« On assume pour les bibliothèques le coût du prêt entre bibliothèques. Par cette loi-là, on paie seulement 10 % de la facture. L’article que le fédéral veut abroger, ça permettrait à Postes Canada de modifier ce tarif. En ce moment, ils nous disent qu’ils ne feront pas ça. On veut la garantie que la tarification réduite va demeurer dans la loi », explique Julie Macquart.

Si le Réseau devait absorber l’intégralité des coûts postaux, la facture grimperait rapidement, au point de mettre en péril le service.

Tout le milieu se mobilise pour éviter ce scénario. « Plus la mobilisation va être grande, plus on va être écouté. Le mouvement a déjà une certaine portée au fédéral. Il y a des discussions qui ont été engagées. Ils nous prennent au sérieux », ajoute-t-elle.

La population est invitée à interpeller le ministre afin de demander le retrait de cette disposition du projet de loi C‑15.