Québec crée de nouveaux baccalauréats en enseignement

Pour répondre à la pénurie persistante de personnel qualifié dans les écoles québécoises, le gouvernement du Québec établira de nouvelles voies d’accès au brevet d’enseignement destiné aux personnes non légalement qualifiés déjà en poste.

Développés par l’Université TÉLUQ, ces nouveaux baccalauréats, offerts dès 2029, viseront à former des enseignants dans les secteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ainsi que les disciplines de mathématiques, univers social et science et technologie.

Profitant de l’expertise de l’Université TÉLUQ en formation à distance, ces baccalauréats permettront aux enseignants non qualifiés de poursuivre leurs études vers l'obtention du brevet tout en maintenant leur emploi d’enseignant. Les parcours seront modulés pour tenir compte de leur expérience professionnelle et de leur réalité quotidienne dans les écoles.

« À l'Université TÉLUQ, nous sommes fiers de mettre notre expertise en formation à distance au service du réseau scolaire québécois. Ces nouveaux baccalauréats offriront une voie accessible, flexible et rigoureuse aux personnes qui enseignent déjà et qui souhaitent obtenir leur brevet. En tenant compte de la réalité professionnelle des enseignants non légalement qualifiés en emploi, nous contribuons concrètement à soutenir la relève et à renforcer la qualité de l'enseignement partout au Québec. », a affirmé Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TELUQ.

Ces nouveaux baccalauréats s’adresseront aussi aux personnes non admissibles aux Diplômes d'études supérieures spécialisées ou aux maîtrises qualifiantes, élargissant encore davantage l’accès à la profession enseignante.

Un microprogramme en attendant 2029

Afin d’éviter que les candidats intéressés ne doivent attendre le lancement complet des baccalauréats, un microprogramme de premier cycle sera offert dès l’hiver 2027. Les cours suivis dans ce cadre seront reconnus et intégrés aux futurs baccalauréats, facilitant ainsi la transition.

« Notre objectif sera toujours d'aider ceux et celles qui travaillent déjà dans le réseau à se former pour accéder au brevet d'enseignement. En plus de reconnaître leur expérience en classe, ces nouveaux baccalauréats offerts par la TÉLUQ leur donnent l'option d'accéder au brevet d'enseignement sans devoir quitter leur emploi : c'est gagnant-gagnant et nous renforçons ainsi la qualité de l'enseignement offert aux élèves. », a déclaré Sonia LeBel.

« Le réseau de l'enseignement supérieur démontre encore une fois sa grande capacité d'adaptation. Grâce à des parcours flexibles et pensés pour la réalité des personnes déjà en emploi, nous permettons à davantage de talents de poursuivre leur progression vers la profession enseignante. Cette souplesse est une force essentielle pour répondre aux besoins du Québec d'aujourd'hui. », a ajouté Martine Biron.