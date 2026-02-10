La maquette du prochain Crapaud dévoilée

Le dossier est clos : l’édifice abritant actuellement le resto-bar le Crapaud sera démoli. Il sera remplacé par un hôtel de cinq étages avec une nouvelle mouture du Crapaud au rez-de-chaussée.

Le ministère de la Culture et des Communications a donné son aval à la démolition, a-t-on appris lors du plus récent conseil de ville d’Alma. Il s’agissait de la dernière autorisation nécessaire pour que le bâtiment puisse être mis à terre.

L’émission du permis de démolition demeure toutefois conditionnelle à l’émission du permis de construction de l’immeuble de remplacement.

De son côté, Alma avait autorisé la démolition de l’édifice le 19 janvier dernier. Les propriétaires se sont toutefois engagés à conserver certains éléments esthétiques, comme l’enseigne et des parties du mur de brique extérieur question de faire un clin d’œil au passé.

Selon la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, la vitesse à laquelle le ministère a évalué le dossier témoigne d’à quel point la démolition de l’édifice était incontournable. « Pour que le Ministère prenne à peine une semaine pour répondre à toute l’enquête qu’on a menée, je pense que c’est parce que le travail avait vraiment été très bien fait pour prouver que c’était impossible de le conserver [le bâtiment actuel]. »

De plus, dans sa lettre de réponse, le ministère mentionne que « le ministre n’entend pas intervenir dans le dossier puisque l’intérêt patrimonial de l’immeuble n’est pas suffisant pour le justifier [l’intervention du ministre]. »

En regard à la suite des choses, la mairesse affirme avoir « très confiance en les promoteurs. Ce sont des gens qui travaillent très sérieusement et qui veulent bien faire les choses. Ils nous ont présenté le plan, et ils ont même refait des interventions pour répondre à des demandes qu’on avait. Nous avons notamment demandé que ce soient seulement des matériaux nobles qui soient utilisés pour la construction du prochain immeuble. »

La maquette dévoilée

La maquette du futur immeuble a par ailleurs été dévoilée lors du conseil de ville d’Alma du 9 février.

On y constate d’abord que le prochain édifice sera doté de cinq étages en excluant le rez-de-chaussée. Sa partie inférieure, allant du rez-de-chaussée au 2e étage inclusivement, sera recouverte de briques grises. Des marquises seront également installées au-dessus des fenêtres donnant sur la terrasse.

La maquette indique que l’entrée principale sera située sur le versant est du bâtiment, du côté du resto-bar Le Dooly’s. L’hôtel disposera d’une cinquantaine de chambres, dont plusieurs profiteront d’un balcon avec vue sur la rivière Petite Décharge.

Un plus pour le centre-ville

La mairesse salue d’ailleurs l’arrivée d’un hôtel supplémentaire au centre-ville. « Il faut savoir qu’à Alma, il y a de la place pour 200 autres chambres d’hôtel pour qu’on soit en mesure d’accueillir des évènements de plus grande envergure, comme le Tournoi Midget, pour ne donner qu’un exemple. »

Sachant que la fréquentation des restaurants et des bars n’est plus ce qu’elle était, le Crapaud sera réaménagé, quoique seulement dans la moitié ouest du rez-de-chaussée.

La démolition devrait avoir lieu au début de l’été prochain. La construction du nouveau bâtiment, estimée à entre 15 M$ et 20 M$, devrait quant à elle se terminer au courant de 2027.

Différents éléments esthétiques du bâtiment actuel seront par ailleurs récupérés puis remis en valeur dans le prochain immeuble. Il est notamment question de garder l’enseigne du Crapaud, que Mario Gagné dit vouloir retaper dans son atelier en vue de la réinstaller sur la devanture.

Le cachet intérieur du futur bâtiment sera également enrichi par la réutilisation de la brique recouvrant actuellement le resto-bar. « Je vais l’utiliser comme décoration à l’intérieur », affirme Mario Gagné, ajoutant qu’il donnera aussi une seconde vie aux luminaires en forme de chevaux qui auréolaient discrètement Le Crapaud depuis plusieurs années. « Il reste à voir si je vais les mettre à l’intérieur ou à l’extérieur. »