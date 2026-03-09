La température force la fermeture de plusieurs sentiers de motoneige

Plusieurs sentiers de motoneige du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont été fermés au cours des derniers jours en raison d’une détérioration rapide de leurs conditions, rapporte Radio-Canada. Le redoux et les épisodes de pluie qui ont touché la région ont fortement fragilisé le réseau, particulièrement dans les secteurs urbains, où les opérations de surfaçage ont dû être interrompues à plusieurs endroits.

Toutefois, un changement de scénario demeure possible cette semaine. Environnement Canada prévoit d’importantes chutes de neige d’ici mercredi, avec des accumulations variant entre 20 et 40 centimètres selon les secteurs. Ce nouvel apport pourrait permettre la réouverture de certains sentiers.

Le faible couvert de neige observé cet hiver est l’un des principaux facteurs expliquant la dégradation accélérée des pistes, posant des risques pour la sécurité des motoneigistes et pour la qualité de la signalisation.

Plusieurs clubs de la région ont donc dû prendre la décision de fermer l’ensemble de leurs sentiers. C’est notamment le cas du Club de motoneigistes du Saguenay qui en a fait l’annonce dimanche.

Du côté du Club Caribou-Conscrits, l’entretien avait déjà été interrompu et la direction affirme que la situation sera réévaluée à la lumière des précipitations de neige attendues.

Du côté du Club de motoneige Passe-Partout Roberval, ce dernier prévient que dans les secteurs de Roberval et Chambord, le retour à des conditions acceptables pourrait s’avérer difficile, même avec les chutes de neige annoncées.

À l’inverse, les secteurs des zecs La Lièvre et Kiskissink pourraient bénéficier davantage de la nouvelle neige. Le club estime être en mesure de rouvrir les pistes si les prévisions de neige et la baisse des températures se confirment.