Des comportements insalubres forcent Alma à fermer les saunas

Alma a procédé à la fermeture, pour une durée indéterminée, des saunas dans les vestiaires des hommes et des femmes du Centre Mario-Tremblay vendredi dernier. Une décision que la Ville aurait préféré ne pas avoir à prendre, mais qui s’imposait en raison de l’augmentation des cas d’indécence et d’insalubrité dans les saunas.

L’automne dernier, les saunas avaient d’abord été fermés temporairement après que plusieurs utilisateurs eurent signalé des actes sexuels de même que la présence de « toutes sortes de fluides corporels » dans les saunas.

« On avait fermé pour quelques semaines après avoir reçu divers signalements. Dans un premier temps, on a fermé les saunas pour protéger nos utilisateurs, mais aussi pour se donner la chance de surveiller davantage et d’évaluer ce qu’on pouvait faire », indique Émilie Guertin, directrice du Service des loisirs et de la culture de Ville d’Alma.

Plusieurs solutions ont été envisagées

De l’affichage supplémentaire explicitant les règles de conduite et les actes proscrits avait été ajouté dans la foulée de la première fermeture. Les heures d’ouverture des saunas avaient par ailleurs été réduites, notamment le soir. Toutefois, après une réouverture progressive en décembre dernier, Émilie Guertin soutient que le Service des loisirs et de la culture a rapidement constaté que les comportements répréhensibles ne se produisaient pas seulement le soir, mais bien à toute heure du jour.

Devant ce constat, la Ville d’Alma a ensuite demandé au personnel d’entretien d’accroître ses visites quotidiennes, « ce qui a finalement permis de découvrir toute l’ampleur du problème ». Or, insiste la directrice de service, « ce n’est vraiment pas dans le mandat de nos concierges de s’occuper de ça. En plus, ça peut être impressionnant. Il peut y avoir un malaise et on ne sait pas comment intervenir, sans oublier que ce n’est pas facile pour nos concierges d’avoir à nettoyer ces choses-là… »

L’option de poster des agents de sécurité à plein-temps devant les vestiaires, en plus de ceux qui patrouillent déjà dans le centre sportif, a également été envisagée. Cependant, il a été déterminé que cela ne pouvait pas constituer une solution à long terme.

Qui plus est, l’aide de la Sûreté du Québec a déjà été sollicitée dans le dossier, ce qui donné lieu à plusieurs interventions policières et expulsions au cours des derniers mois, sans pour autant régler le problème de façon durable. C’est donc en dernier recours que la Ville d’Alma s’est résolue à complètement fermer les saunas du Centre Mario-Tremblay pour une durée indéterminée.