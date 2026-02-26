SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 21 s

Avenir du secteur forestier

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Mauricie s’unissent pour la forêt

Émile Boudreau
Le 26 février 2026 — Modifié à 11 h 47 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie unissent leurs voix pour défendre l’avenir de la filière forestière. Les chambres de commerce des deux territoires ont annoncé la création d’un comité de travail interrégional visant à répondre aux défis auxquels fait face l’industrie.

Ce comité aura pour mandat d’analyser les impacts économiques et sociaux des enjeux forestiers, d’élaborer des recommandations communes destinées au gouvernement du Québec et de proposer des solutions conciliant développement économique, environnement et vitalité des communautés. Des rencontres mensuelles seront également organisées avec les acteurs concernés afin de renforcer la coopération entre les deux régions.

Les premières orientations du comité devraient être déposées dans les prochains mois, avant une tournée de rencontres avec les décideurs gouvernementaux afin de faire valoir les priorités régionales.

Transformation du régime forestier

Cette initiative arrive dans la foulée de la récente décision du ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, d’abolir la redevance annuelle et de mettre fin au système d’enchères dans le régime forestier québécois. Des changements accueillis prudemment par plusieurs acteurs du milieu.

« Nous accueillons favorablement l’engagement du gouvernement à soutenir l’industrie forestière, qui traverse une crise sans précédent. Ces mesures sont un premier pas nécessaire, mais la crise qui frappe l’industrie : fermetures d’usines, pertes d’emplois, guerre commerciale avec les États-Unis, exige une vision à plus long terme. Nous invitons le gouvernement à poursuivre le travail vers une réforme complète du régime forestier et de mettre en place rapidement les mesures annoncées. », a lancé Daisy Bouchard, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini.

Un leadership salué

La PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx, a salué le leadership des deux régions, affirmant que cette collaboration constitue un signal fort pour le développement économique régional.

Ensemble, les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie représentent plus de 18 600 emplois liés à la filière forestière et une masse salariale annuelle dépassant 1,2 milliard de dollars.

