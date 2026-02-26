Solaire Boréal voit le jour pour accélérer la transition énergétique

Deux entreprises bien établies du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Vers l’Avenir Innovation et Électricité Gigavolt, unissent leurs forces afin d’accélérer la transition énergétique dans la région. De cette alliance est née Solaire Boréal, dont les bureaux sont situés à Saint-Bruno.

La nouvelle entreprise propose un service clé en main en énergie solaire : de l’analyse des besoins à l’installation de panneaux photovoltaïques haute performance, en passant par la planification financière et l’intégration de systèmes de stockage.

En regroupant leurs compétences, les deux partenaires totalisent plus de 20 ans d’expérience dans leurs domaines respectifs. Le président-directeur général de Solaire Boréal, Claude Gauthier, affirme que cette synergie profitera autant aux clientèles résidentielles que commerciales et agricoles.

« Cette association n’est pas seulement une opération de croissance, c’est une réponse concrète aux besoins croissants de notre région en matière d’indépendance énergétique. Ensemble, nous devenons le partenaire de référence pour une transition durable et efficace. »

Incitatif financier

Selon lui, le contexte est particulièrement favorable, notamment grâce au programme de subvention offert par Hydro-Québec.

« L’aide financière est de 1 000 $ par kilowatt installé. Par exemple, pour une résidence équipée de six kilowatts de panneaux solaires, cela représente un remboursement direct de 6 000 $. »

Avant toute installation, une analyse technique complète est réalisée sur place afin d’établir des projections précises et adaptées à chaque bâtiment.

« On sera capables de déterminer combien de panneaux sont nécessaires pour atteindre la production annuelle souhaitée. Avec les nouvelles technologies, on peut planifier des projets sur 30 ans sans problème. Les panneaux offrent maintenant des garanties de production de 25 à 30 ans. On fournit des chiffres véridiques et vérifiables, pas des approximations. »

Retour sur investissement

Claude Gauthier assure que la rentabilité est au rendez-vous.

« Dans un projet résidentiel en cours, les propriétaires étaient sceptiques au départ. Après démonstration, ils ont compris qu’ils économiseront près de 90 000 $ sur 30 ans. C’est majeur. Pour un projet commercial, on parle d’économies dépassant 200 000 $ sur la même période. »

Pour souligner son lancement, Solaire Boréal annonce également détenir une exclusivité régionale : la distribution du système SigenStor de Sigenergy. Ce dispositif modulaire 5-en-1 permet notamment de connecter un véhicule électrique afin d’alimenter une résidence en cas de panne, grâce à un onduleur relié aux panneaux solaires.

« C’est une avancée révolutionnaire. À l’heure actuelle, c’est le seul système homologué au Canada qui permet cette fonctionnalité », soutient le PDG.

Enfin, l’entreprise tient à préciser que les panneaux solaires qu’elle installera ne proviennent pas de Chine.

« Certains manufacturiers produisent maintenant en Ontario. Le modèle qui deviendra probablement notre produit phare est fabriqué en Allemagne. Il n’est pas plus coûteux que les panneaux chinois, mais il offre une meilleure durabilité. On parle d’installations conçues pour le très long terme. »

Avec cette nouvelle entité, Solaire Boréal ambitionne de positionner la région comme un acteur proactif dans le virage énergétique, en misant sur l’expertise locale et l’innovation technologique.