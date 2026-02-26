SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Économie

Temps de lecture : 2 min 0 s

Énergie solaire

Solaire Boréal voit le jour pour accélérer la transition énergétique

Jean-François Desbiens
Le 26 février 2026 — Modifié à 10 h 48 min
Par Jean-François Desbiens - Journaliste

Deux entreprises bien établies du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Vers l’Avenir Innovation et Électricité Gigavolt, unissent leurs forces afin d’accélérer la transition énergétique dans la région. De cette alliance est née Solaire Boréal, dont les bureaux sont situés à Saint-Bruno.

La nouvelle entreprise propose un service clé en main en énergie solaire : de l’analyse des besoins à l’installation de panneaux photovoltaïques haute performance, en passant par la planification financière et l’intégration de systèmes de stockage.

En regroupant leurs compétences, les deux partenaires totalisent plus de 20 ans d’expérience dans leurs domaines respectifs. Le président-directeur général de Solaire Boréal, Claude Gauthier, affirme que cette synergie profitera autant aux clientèles résidentielles que commerciales et agricoles.

« Cette association n’est pas seulement une opération de croissance, c’est une réponse concrète aux besoins croissants de notre région en matière d’indépendance énergétique. Ensemble, nous devenons le partenaire de référence pour une transition durable et efficace. »

Incitatif financier

Selon lui, le contexte est particulièrement favorable, notamment grâce au programme de subvention offert par Hydro-Québec.

« L’aide financière est de 1 000 $ par kilowatt installé. Par exemple, pour une résidence équipée de six kilowatts de panneaux solaires, cela représente un remboursement direct de 6 000 $. »

Avant toute installation, une analyse technique complète est réalisée sur place afin d’établir des projections précises et adaptées à chaque bâtiment.

« On sera capables de déterminer combien de panneaux sont nécessaires pour atteindre la production annuelle souhaitée. Avec les nouvelles technologies, on peut planifier des projets sur 30 ans sans problème. Les panneaux offrent maintenant des garanties de production de 25 à 30 ans. On fournit des chiffres véridiques et vérifiables, pas des approximations. »

Retour sur investissement

Claude Gauthier assure que la rentabilité est au rendez-vous.

« Dans un projet résidentiel en cours, les propriétaires étaient sceptiques au départ. Après démonstration, ils ont compris qu’ils économiseront près de 90 000 $ sur 30 ans. C’est majeur. Pour un projet commercial, on parle d’économies dépassant 200 000 $ sur la même période. »

Pour souligner son lancement, Solaire Boréal annonce également détenir une exclusivité régionale : la distribution du système SigenStor de Sigenergy. Ce dispositif modulaire 5-en-1 permet notamment de connecter un véhicule électrique afin d’alimenter une résidence en cas de panne, grâce à un onduleur relié aux panneaux solaires.

« C’est une avancée révolutionnaire. À l’heure actuelle, c’est le seul système homologué au Canada qui permet cette fonctionnalité », soutient le PDG.

Enfin, l’entreprise tient à préciser que les panneaux solaires qu’elle installera ne proviennent pas de Chine.

« Certains manufacturiers produisent maintenant en Ontario. Le modèle qui deviendra probablement notre produit phare est fabriqué en Allemagne. Il n’est pas plus coûteux que les panneaux chinois, mais il offre une meilleure durabilité. On parle d’installations conçues pour le très long terme. »

Avec cette nouvelle entité, Solaire Boréal ambitionne de positionner la région comme un acteur proactif dans le virage énergétique, en misant sur l’expertise locale et l’innovation technologique.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Bloc se réjouit : le phosphate admissible au crédit d’impôt
Publié hier à 17h00

Le Bloc se réjouit : le phosphate admissible au crédit d’impôt

Les députés bloquistes Mario Simard et Alexis-Brunelle Duceppe se disent satisfaits de l’adoption d’un amendement au projet de loi du budget ajoutant le phosphate à la liste des minéraux critiques admissibles au crédit d’impôt. Cette reconnaissance permettra aux entreprises comme First Phosphate et Arianne Phosphate d’accéder au crédit d’impôt ...

LIRE LA SUITE

Alliance forêt boréale salue les nouvelles mesures gouvernementales
Publié hier à 16h00

Alliance forêt boréale salue les nouvelles mesures gouvernementales

Alliance forêt boréale (AFB) accueille favorablement les mesures annoncées cette semaine par le ministre Jean-François Simard pour redynamiser l’industrie du bois, tout en soulignant qu’elles ne suffiront pas à assurer la pérennité de la filière forestière québécoise. Les annonces du ministre comprennent l’abolition de la redevance annuelle, la ...

LIRE LA SUITE

Les microdistilleries saluent « grand pas dans la bonne direction »
Publié hier à 14h00

Les microdistilleries saluent « grand pas dans la bonne direction »

L’Union québécoise des microdistilleries (UQMD) accueille favorablement la décision du gouvernement du Québec d’autoriser la vente de prêts‑à‑boire à base de spiritueux dans les épiceries et dépanneurs de la province. Jusqu’ici, seuls les prêts‑à‑boire à base de malt, de vin ou de cidre pouvaient y être vendus. Selon l’UQMD, cette annonce ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES