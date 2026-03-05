Le groupe almatois Phéromones lance son premier mini‑album

Un an après avoir charmé le public lors de la finale nationale de Cégeps en spectacle, le groupe rock Phéromones, originaire d’Alma, franchit une nouvelle étape importante de sa jeune carrière.

La formation présente en effet son tout premier mini‑album, Le jour en pleine nuit, et montera sur la scène de La Boîte à Bleuets d’Alma, ce jeudi soir, pour célébrer ce lancement, rapporte Radio‑Canada.

C’est notamment grâce à leur morceau intitulé Pygargues, aujourd’hui inclus dans l’album, que les cinq musiciens âgés de 19 et 20 ans avaient atteint la finale du concours en 2025. Leur performance leur avait aussi valu le prix coup de cœur du public en plus d’une bourse qui a permis de financer l’enregistrement de leur album lancé le 1er mars. Celui-ci comprend sept pièces rock aux influences jazz.

Édouard Rochefort, Florent Brassard, Zakary Tremblay, Dérek Migneault et Arnaud Gravel sont retournés mardi au Collège d’Alma, là même où Phéromones a vu le jour, pour une répétition générale en vue du spectacle de lancement de ce soir.

Après cette première soirée à La Boîte à Bleuets, Phéromones assurera la première partie de Rau_Ze au Vieux Couvent de Saint-Prime, le 24 avril, avant de se produire pour la première fois à Montréal cet été, au Quai des Brumes.