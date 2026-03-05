SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 05 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 53s

Le jour en pleine nuit

Le groupe almatois Phéromones lance son premier mini‑album

Émile Boudreau
Le 05 mars 2026 — Modifié à 08 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un an après avoir charmé le public lors de la finale nationale de Cégeps en spectacle, le groupe rock Phéromones, originaire d’Alma, franchit une nouvelle étape importante de sa jeune carrière.

La formation présente en effet son tout premier minialbum, Le jour en pleine nuit, et montera sur la scène de La Boîte à Bleuets d’Alma, ce jeudi soir, pour célébrer ce lancement, rapporte RadioCanada.

C’est notamment grâce à leur morceau intitulé Pygargues, aujourd’hui inclus dans l’album, que les cinq musiciens âgés de 19 et 20 ans avaient atteint la finale du concours en 2025. Leur performance leur avait aussi valu le prix coup de cœur du public en plus d’une bourse qui a permis de financer l’enregistrement de leur album lancé le 1er mars. Celui-ci comprend sept pièces rock aux influences jazz.

Édouard Rochefort, Florent Brassard, Zakary Tremblay, Dérek Migneault et Arnaud Gravel sont retournés mardi au Collège d’Alma, là même où Phéromones a vu le jour, pour une répétition générale en vue du spectacle de lancement de ce soir.

Après cette première soirée à La Boîte à Bleuets, Phéromones assurera la première partie de Rau_Ze au Vieux Couvent de Saint-Prime, le 24 avril, avant de se produire pour la première fois à Montréal cet été, au Quai des Brumes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux auteurs de la région parmi les cinq premiers dévoilés par Québec
Publié hier à 10h00

Deux auteurs de la région parmi les cinq premiers dévoilés par Québec

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a dévoilé un premier groupe de cinq auteurs qui représenteront le Québec lors de l’édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg, en Suède. Cet événement littéraire, qui accueillera près de 100 000 visiteurs du 24 au 27 septembre 2026, est reconnu comme l’un des plus importants ...

LIRE LA SUITE

Le sculpteur Marc Demers expose la puissance du minuscule à Jonquière
Publié le 3 mars 2026

Le sculpteur Marc Demers expose la puissance du minuscule à Jonquière

Après des années de recherche, de minutie technique et d’observation du monde vivant, le sculpteur Marc Demers dévoile Miniature Grande Nature, une exposition gratuite qui plonge le public dans l’univers délicat et surprenant de la sculpture miniature. Originaire de Saint‑Henri‑de‑Taillon, où il vit et travaille au bord du lac Saint‑Jean, Marc ...

LIRE LA SUITE

Près de 500 billets de spectacle pour les étudiants de la région
Publié le 3 mars 2026

Près de 500 billets de spectacle pour les étudiants de la région

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean relance pour une nouvelle édition son initiative printanière À soir, on sort !, un programme qui offrira près de 500 billets de spectacles gratuitement aux étudiants des cégeps de Chicoutimi, Jonquière, Alma et Saint-Félicien. Du 20 mars au 1ᵉʳ juin 2026, les participants pourront ainsi assister aux ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES