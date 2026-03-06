Sauvons le Sport-Études soccer à Alma

À la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean et aux décideurs du Québec,

Le programme Sport-Études soccer d’Alma est aujourd’hui menacé.

Si aucune solution n’est mise en place rapidement, les jeunes du Lac-Saint-Jean perdront l’accès à un parcours structuré leur permettant de concilier réussite scolaire et développement sportif de haut niveau en soccer.

Nous avons appris, il y a quelques jours à peine - alors que les inscriptions sont complétées pour l’an prochain - que l’avenir du programme était incertain. Pourtant, une entente avec Soccer Québec, renouvelée en août 2025 pour quatre ans, laissait présager une stabilité. Cette annonce soudaine plonge des dizaines de familles dans l’incompréhension.

Plus inquiétant encore : sans accréditation active à Alma, les élèves de 4e et 5e secondaires qui aspirent à évoluer en Ligue Excellence n’auraient d’autre choix que de déménager au Saguenay pour poursuivre leur parcours.

Changer d’école.

Changer de milieu académique.

Quitter leur famille pour être pensionnaires.

Pour plusieurs familles du Lac-Saint-Jean, c’est tout simplement irréaliste.

Le message est clair : sans Sport-Études à Alma, l’accès à la Ligue Excellence, un programme de haut niveau valorisé depuis des années, deviendra géographiquement et financièrement inéquitable.

Est-ce vraiment le modèle de développement sportif que nous voulons pour notre région?

Alma est située au cœur du Lac-Saint-Jean. Le système de transport permet déjà aux jeunes de Dolbeau, Roberval et Saint-Félicien d’y avoir accès. La Ville d’Alma s’est montrée ouverte à bonifier l’accès aux installations. Le Pavillon Wilbrod-Dufour a confirmé son engagement à maintenir le programme mais sera-t-il en mesure d’ajuster ses aménagements pédagogiques pour répondre aux exigences?

Un autre défi réside actuellement dans la disponibilité et la certification des entraîneurs - un enjeu réel, mais qui peut être relevé avec une certaine souplesse de Soccer Québec et une bonne collaboration avec le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.

En quelques jours, une mobilisation exceptionnelle s’est créée. Les parents se sont regroupés. Nous avons interpellé la Ville, l’Association régionale de soccer (ARS), le

PWD et le Centre de services scolaire, le club de soccer Le Venturi de Saguenay et Soccer Québec. Tous doivent démontrer de l’ouverture et de la flexibilité si on veut espérer sauver le programme au Lac-St-Jean.

L’ARS a été seule à porter le dossier depuis quelques années pour conserver ce programme à Alma. Elle a maintenant une armée de parents mobilisés derrière elle!

Nous demandons donc à Soccer Québec qu’une année transitoire d’accompagnement soit accordée afin de permettre la mise en place de solutions durables pour le maintien du programme à Alma et pour garantir un accès équitable à la Ligue Excellence à tous les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le sport en région est déjà un défi. Retirer des opportunités à nos jeunes ne peut pas être la solution.

Sauver le Sport-Études soccer à Alma, c’est défendre l’égalité des chances.

C’est investir dans la vitalité de notre territoire.

C’est croire que l’excellence ne doit pas être réservée aux grands centres.

Nos jeunes méritent d’avoir accès à leur rêve, ici, chez eux.