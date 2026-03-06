SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Chroniques

Temps de lecture : 1 min 58 s

L'opinion du lecteur

Sauvons le Sport-Études soccer à Alma

Le 06 mars 2026 — Modifié à 16 h 17 min le 04 mars 2026
Par Les parents des athlètes du Sport-Études soccer d’Alma au Pavillon Wilbrod-Dufour

À la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean et aux décideurs du Québec,

Le programme Sport-Études soccer d’Alma est aujourd’hui menacé.

Si aucune solution n’est mise en place rapidement, les jeunes du Lac-Saint-Jean perdront l’accès à un parcours structuré leur permettant de concilier réussite scolaire et développement sportif de haut niveau en soccer.

Nous avons appris, il y a quelques jours à peine - alors que les inscriptions sont complétées pour l’an prochain - que l’avenir du programme était incertain. Pourtant, une entente avec Soccer Québec, renouvelée en août 2025 pour quatre ans, laissait présager une stabilité. Cette annonce soudaine plonge des dizaines de familles dans l’incompréhension.

Plus inquiétant encore : sans accréditation active à Alma, les élèves de 4e et 5e secondaires qui aspirent à évoluer en Ligue Excellence n’auraient d’autre choix que de déménager au Saguenay pour poursuivre leur parcours.

Changer d’école.

Changer de milieu académique.

Quitter leur famille pour être pensionnaires.

Pour plusieurs familles du Lac-Saint-Jean, c’est tout simplement irréaliste.

Le message est clair : sans Sport-Études à Alma, l’accès à la Ligue Excellence, un programme de haut niveau valorisé depuis des années, deviendra géographiquement et financièrement inéquitable.

Est-ce vraiment le modèle de développement sportif que nous voulons pour notre région?

Alma est située au cœur du Lac-Saint-Jean. Le système de transport permet déjà aux jeunes de Dolbeau, Roberval et Saint-Félicien d’y avoir accès. La Ville d’Alma s’est montrée ouverte à bonifier l’accès aux installations. Le Pavillon Wilbrod-Dufour a confirmé son engagement à maintenir le programme mais sera-t-il en mesure d’ajuster ses aménagements pédagogiques pour répondre aux exigences?

Un autre défi réside actuellement dans la disponibilité et la certification des entraîneurs - un enjeu réel, mais qui peut être relevé avec une certaine souplesse de Soccer Québec et une bonne collaboration avec le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.

En quelques jours, une mobilisation exceptionnelle s’est créée. Les parents se sont regroupés. Nous avons interpellé la Ville, l’Association régionale de soccer (ARS), le

PWD et le Centre de services scolaire, le club de soccer Le Venturi de Saguenay et Soccer Québec. Tous doivent démontrer de l’ouverture et de la flexibilité si on veut espérer sauver le programme au Lac-St-Jean.

L’ARS a été seule à porter le dossier depuis quelques années pour conserver ce programme à Alma. Elle a maintenant une armée de parents mobilisés derrière elle!

Nous demandons donc à Soccer Québec qu’une année transitoire d’accompagnement soit accordée afin de permettre la mise en place de solutions durables pour le maintien du programme à Alma et pour garantir un accès équitable à la Ligue Excellence à tous les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le sport en région est déjà un défi. Retirer des opportunités à nos jeunes ne peut pas être la solution.

Sauver le Sport-Études soccer à Alma, c’est défendre l’égalité des chances.

C’est investir dans la vitalité de notre territoire.

C’est croire que l’excellence ne doit pas être réservée aux grands centres.

Nos jeunes méritent d’avoir accès à leur rêve, ici, chez eux.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Maxi à Saint-Félicien : les vraies questions
Publié hier à 7h00

Maxi à Saint-Félicien : les vraies questions

Ce n’est plus une rumeur, c’est confirmé : la bannière Maxi, par l’entremise de notre collègue Jean Tremblay, a confirmé son intention d'implanter un supermarché « nouveau genre » à Saint-Félicien. En 2026, le géant Loblaw, propriétaire de Maxi, prévoit l’ouverture de 15 succursales au Québec. Tandis que les géants de l’alimentation étendent leur ...

LIRE LA SUITE

Notes olympiques !
Publié le 28 février 2026

Notes olympiques !

Les Jeux olympiques de Milano-Cortina sont maintenant chose du passé, le fameux tournoi de hockey aussi. Tant chez les gars que les filles, le pays s’est couvert d’argent. C’est décevant. Comme je suis bien élevé, allons-y d’abord avec les dames. Il n’y a aucune honte à perdre contre les Américaines. Les Canadiennes ont disputé leur meilleur match ...

LIRE LA SUITE

The Most Wonderful Time of the Year 
Publié le 26 février 2026

The Most Wonderful Time of the Year 

Vous connaissez la chanson It's the Most Wonderful Time of the Year d’Andy Williams? C’est un classique de Noël qui suggère que le temps des fêtes est le plus merveilleux de l’année. En tout cas de l’hiver. Mais c’est faux. Le temps le plus merveilleux de l’hiver, c’est maintenant. Au risque d’offusquer deux ou trois lutins, au ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES