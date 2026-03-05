La saison est partie pour la Coupe Autocar Jeannois

La nouvelle saison de la Coupe Autocar Jeannois est lancée. Le circuit comptera 19 courses au calendrier en 2026, soit une de moins que l’an dernier.

fonctionnement même de l’organisation.

« Chaque année, on tient notre assemblée générale et les organisateurs de courses doivent être présents s’ils veulent voir leur événement inscrit au calendrier », précise-t-il.

Cette année, la course de Mashteuiatsh n’y figure pas, ses organisateurs n’ayant pas assisté à la rencontre. L’événement sera tout de même présenté, mais il ne fera pas partie du circuit officiel et ne permettra pas aux coureurs d’amasser des points.

« Elle devrait revenir sur le circuit l’an prochain », ajoute M. Boily.

À l’inverse, une nouvelle épreuve fait son entrée, le Défi Taillon, qui sera disputé sur le site du Parc national de la Pointe-Taillon.

« Ce sera la dernière course de la saison. Il s’agit d’un changement notable, puisque la saison se concluait auparavant avec le Marathon du Fjord, dont la présentation a été devancée de plusieurs semaines. »

Les participants devront également prévoir une légère hausse des frais d’inscription, d’environ 5 $ par course.

« Les organisateurs ont des défis à relever pour tenir leurs événements. Cette augmentation va leur donner un coup de main », indique Mario Boily.

Participation en hausse

Du côté de la participation, la tendance est positive.

« Ça fait quelques années qu’on est en hausse. C’est léger, mais on augmente chaque année notre nombre de coureurs », mentionne-t-il.

La progression est d’environ 3 % par saison. En 2025, le circuit a enregistré 4 913 participations cumulatives à travers l’ensemble de ses courses.

Le profil des participants évolue également. M. Boily indique que de plus en plus de jeunes participent aux courses. Il note aussi la popularité croissante de la course en sentiers. Bien que le circuit ne propose pas d’épreuves de ce type, cet engouement semble avoir un effet d’entraînement.

« Ça amène quand même des gens à venir essayer les courses sur route que nous proposons. »

Lancement de saison

La saison est déjà amorcée avec la tenue, le 21 février, de la course René-Couture à Saint-Bruno. Quelque 120 coureurs ont pris le départ.

« C’est un très bon début de saison. On sentait la frénésie. Ce n’était pas très chaud, mais la surface était bonne, solide, sèche et dégagée. »

La prochaine épreuve au calendrier sera la course des Pichous, présentée le 7 mars à Jonquière. L’événement est devancé d’une semaine par rapport à l’habitude, ce qui pourrait influencer la participation.

« On s’attend tout de même à environ 2 500 coureurs », avance Mario Boily.

Autre nouveauté cette année, les départs seront répartis en quatre vagues, plutôt qu’en un seul groupe, comme c’était le cas auparavant.