Retour à l’heure avancée cette fin de semaine

C’est cette fin de semaine que montres et horloges devront être avancées d’une heure , alors que nous reviendrons à l’heure avancée de l’Est. L’opération de changement d’heure survient dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars.

Et comme toujours, la pertinence de procéder à ce changement continue d’alimenter les discussions, plusieurs québécois se demandant si ce changement d’heure ne pourrait pas être évité. Un sondage Léger, paru il y a quelques jours, faisait état des conséquences réelles sur la santé humaine de bousculer ainsi l’heure et les habitudes des citoyens.

Rappelons également que lundi dernier, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé la suppression du changement d’heure bisannuel dans la province. Le changement d’heure du 8 mars 2026 sera donc le dernier pour ses citoyens.

Le Québec a déjà aussi évoqué à plusieurs reprises cette possibilité, sans toutefois jamais aller de l’avant. Mais à l’automne 2024, le ministre Simon Jolin-Barrette, avait annoncé une consultation publique sur l’abolition potentielle du changement d’heure. Résultat: sur les 214 000 répondants, 91 % ne souhaitaient pas que le changement d’heure soit maintenu. Reste à voir si le Québec emboîtera le pas un jour.