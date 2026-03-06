SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Hébertville

Le projet de biométhanisation d’Ausime Énergie franchit une étape clé

Émile Boudreau
Le 06 mars 2026 — Modifié à 10 h 43 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le projet de biométhanisation d’Ausime Énergie, à Hébertville, poursuit son développement et vient de franchir une étape cruciale, rapporte Radio-Canada.

L’entreprise, engagée dans un contrat de 20 ans avec Énergir pour la vente de son gaz naturel renouvelable (GNR), confirme que le distributeur a obtenu, la semaine dernière, l’autorisation de la Régie de l’énergie pour la construction d’une station de raccordement.

Cette infrastructure, évaluée à 6,3 millions de dollars, comprendra notamment un poste d’injection et l’installation d’une conduite en acier de 675 mètres destinée à relier les installations d’Ausime Énergie au réseau existant d’Énergir. Les coûts seront entièrement assumés par Ausime Énergie.

Ce dernier indique par ailleurs avoir reçu son autorisation environnementale pour la construction de son usine, et confirme que l’ensemble des permis requis a été délivré. La nouvelle municipalité fusionnée d’Hébertville a aussi adopté les résolutions nécessaires pour le raccordement, la demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ainsi que pour la servitude et l’installation d’un poste de vanne.

Un projet plus ambitieux que prévu

Lorsqu’il avait été annoncé en mai 2024, le projet devait représenter un investissement de 47 millions de dollars. L’estimation atteint désormais 65 millions. Une fois le projet à terme, ce sont 250 000 tonnes d’intrants qui permettront de produire 4,5 millions m3 de GNR annuellement.

L’entreprise assure que la majorité du gaz produit servira aux besoins énergétiques de la région. Son propriétaire, Pierre-Yves Simard-Aubut, s’attend par ailleurs à un recrutement sans difficulté pour combler les 12 à 20 postes nécessaires aux opérations de l’usine.

Un deuxième projet énergétique en parallèle

Le développement de la filière du gaz naturel dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est n’en est pas à son premier projet.

Rappelons qu’un second chantier, celui de Waga Energy Canada, projette de récupérer les biogaz du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station et a reçu en janvier un financement de 15 millions de dollars du gouvernement du Québec. Ce soutien équivaut à celui octroyé à Ausime Énergie en 2024.

