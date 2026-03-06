SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Actualités

Journée internationale des droits des femmes

Un appel renouvelé à l’égalité et à la prévention des violences

Émile Boudreau
Le 06 mars 2026 — Modifié à 08 h 49 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le 8 mars marquera la Journée internationale des droits des femmes, un rendezvous annuel instauré en 1977 par l’Organisation des Nations Unies.

Cette journée vise à rappeler le chemin parcouru en matière d’égalité entre les sexes, mais surtout à réaffirmer l'engagement collectif à prévenir et contrer toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles.

Au Québec, même si l’égalité de droit entre les hommes et les femmes est reconnue, des stéréotypes sexistes alimentent les inégalités. Ceux-ci se manifestent notamment dans le partage inéquitable des responsabilités familiales et professionnelles, qui limite l’autonomie économique des femmes et leur accès à des postes décisionnels.

À l’approche de cette journée, la ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, a tenu à réitérer l’importance de poursuivre les efforts pour bâtir une société véritablement égalitaire, exempte de violence envers les femmes.

« L'atteinte de l'égalité de fait et la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale passent par l'éducation et la sensibilisation. J'invite toute la population, et particulièrement les hommes à titre d'alliés, à être des modèles pour les générations futures. Poursuivons nos efforts collectifs pour que chaque Québécoise puisse vivre en sécurité, libre de ses choix, et atteindre son plein potentiel. », a déclaré la ministre.

