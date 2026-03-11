Duo Cantin-Bégin: décès de Gaston Cantin

Une des figures marquantes régionales de la musique, particulièrement des années 70 et 80, est partie rejoindre le paradis des musiciens. Gaston Cantin, qui aura notamment laissé une belle empreinte musicale avec le duo qu’il formait avec Marc Bégin, le duo Cantin-Bégin, est décédé des suites de maladie.

Son éternel complice, Marc Bégin raconte qu’il perd aujourd’hui « un ami, un complice, un musicien doté d’une grande sensibilité… Il est à jamais dans mon cœur et j’entendrai sa voix ses harmonies vocales résonner dans mon univers musical éternellement », mentionne-t-il.

Le duo Cantin-Bégin a notamment écrit une soixantaine de chansons, devenant par le fait-même des ambassadeurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout en restant fidèles à leur coin de pays, comme le raconte M. Bégin.

Cantin-Bégin a aussi produit deux albums avec la compagnie RCA dans les années 70, et ensuite un disque compact quelques années plus tard. Les chansons du duo ont aussi été diffusées en France dans plusieurs pays francophones, de même que dans le reste du Canada.

Le producteur et auteur-compositeur Bruno Simard, pilier du festival Saguit dans la région, a aussi salué le départ de Gaston Cantin sur sa page Facebook, le citant parmi les précurseurs de la musique d'auteurs-compositeurs dans la région et au Québec. « Son talent, sa générosité et son célèbre rire nous manquent déjà », conclut-il.