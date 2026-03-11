SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 15 s

Départs de 14 médecins

Les services du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean de nouveau fragilisé

Émile Boudreau
Le 11 mars 2026 — Modifié à 09 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le réseau de la santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait face à une nouvelle vague de départs chez les médecins. Selon des informations obtenues par Radio-Canada auprès du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) régional, sept médecins de famille et sept médecins spécialistes ont quitté le système public entre le 1er novembre 2025 et le 1er février 2026.

Parmi les médecins spécialistes, on compte un anesthésiologiste, un chirurgien cardiaque, deux urgentologues, un ophtalmologiste, un pédiatre et un plasticien. Ce dernier départ laisse la région avec une seule plasticienne en pratique. Le CIUSSS n’a pas été en mesure d’indiquer si ces professionnels poursuivent leur carrière ailleurs au Québec, dans une autre province ou à l’étranger.

Entre le 1er novembre 2024 et le 1er février 2025, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean avait déjà enregistré 15 départs du système public, soit trois médecins de famille et douze médecins spécialistes.

Le CIUSSS assure avoir mis en place des mesures pour limiter les effets de ces départs sur la population. Malgré cela, des patients en situation d’urgence pourraient devoir être transférés vers Québec pour recevoir des soins.

Contexte politique et tensions persistantes

Ces mouvements surviennent dans un contexte politique encore tendu entre les médecins spécialistes et le gouvernement du Québec au sujet de la réforme de leur mode de rémunération, adoptée sous le bâillon par le gouvernement Legault le 25 octobre 2025. Cette décision avait provoqué une levée de boucliers chez plusieurs médecins, dont certains avaient menacé de quitter la province ou d’abandonner leur pratique.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a d’ailleurs intensifié ses moyens de pression à la fin février 2026, dans le cadre des négociations en cours avec Québec. En revanche, les médecins de famille évoluent dans un climat plus stable depuis la conclusion d’une entente avec le gouvernement le 11 décembre 2025.

