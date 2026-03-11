Desbiens dépose enfin son budget 2026

Avec deux mois de retard, la Ville de Desbiens a présenté lundi soir son budget 2026 lors de la séance du conseil municipal.

Selon ce que rapporte Radio‑Canada, les contribuables devront composer avec une hausse moyenne d’environ 10 % de leur avis d'imposition, malgré une réduction du taux de la taxe foncière de base, qui passe de 1,57 % à 1,32 %. Cette augmentation survient alors que le nouveau rôle d’évaluation bondit de plus de 23 %.

Rappelons que le dépôt du budget avait été repoussé après que le directeur général de la municipalité, Mathieu Simard, eut dû reprendre entièrement l’exercice à la suite du départ d’une conseillère à la direction.

Des hausses marquées dans certains secteurs

Bien que la hausse moyenne des taxes se situe autour de 10 %, certains secteurs de Desbiens sont beaucoup plus touchés. C’est le cas de la Villa des Érables, un secteur comprenant une trentaine d’immeubles, où les propriétaires verront leur avis d’imposition grimper d’environ 44 %.

Selon l’administration, cette augmentation substantielle découle de deux importants projets réalisés dans le secteur au cours des dernières années, soit la réfection complète d’un cours d’eau et la construction d’un chemin permettant de relier le secteur à l’aqueduc de l’ancienne administration municipale.

Le directeur général s’attend à des réactions partagées de la part de la population. Il affirme toutefois que cette décision découle de choix effectués par l’ancienne administration, qui avait divisé le territoire du village en trois secteurs distincts.

Des investissements pour moderniser les infrastructures

Le programme triennal d’immobilisations de Desbiens prévoit des investissements totalisant 2 millions de dollars pour 2026. Le projet le plus important demeure celui du Chemin du Trou de la Fée, auquel la Ville consacrera 1,4 million de dollars.

D’autres investissements sont prévus, notamment 150 000 $ pour des travaux de déphosphatation des eaux usées, 130 000 $ pour la réfection de postes de pompage et 150 000 $ pour l’achat d’un tracteur dédié à l’entretien des trottoirs et d’un camion‑benne.

Aucun investissement dans les infrastructures n’avait été effectué en 2025, ce qui rend ces nouvelles dépenses particulièrement significatives pour la municipalité qui célèbre cette année son 100e anniversaire.

Une ville sortie difficilement d’une gestion en crise

Ce budget s’inscrit dans un contexte de redressement pour Desbiens. En 2024, la ville d’environ 1 000 habitants avait été placée sous tutelle par la Commission municipale du Québec (CMQ). L’intervention visait à corriger une situation financière précaire ainsi que d’importantes lacunes en matière de gestion des ressources humaines.

L’an dernier, le conseil municipal avait été contraint d’approuver un emprunt d’un million de dollars afin de consolider un déficit accumulé au fil des ans. Entre 2017 et 2022 seulement, ce déficit avait atteint 785 000 $. La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) avait alors conclu que de mauvaises décisions et de graves manquements avaient été commis sous les anciennes administrations.