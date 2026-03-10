SUIVEZ-NOUS

Mardi, 10 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 57s

Angine de Poitrine à Tout le monde en parle

Le 10 mars 2026 — Modifié à 10 h 54 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le duo de musiciens régionaux Angine de Poitrine a eu l’occasion de susciter davantage et même énormément de commentaires dimanche soir dernier, en étant invité à l’émission Tout le monde en parle animée par Guy A. Lepage.

Rappelons que le groupe originaire du Saguenay est formé de deux musiciens se présentant sous les pseudonymes de Khn de Poitrine et Klek de Poitrine. Le premier s’occupe des guitares microtonales, de la basse et de boucles sonores, tandis que le second assure la batterie et les rythmes complexes qui caractérisent leur musique.

Sur scène, les deux membres portent d’énormes masques en papier mâché et des costumes extravagants, transformant chaque concert en performance à mi-chemin entre le spectacle musical et l’art visuel.

Angine de Poitrine est bien connu dans la région, ayant notamment participé au festival La Noce. La carrière du duo a aussi pris un élan particulier en 2024 avec leur premier album intitulé Vol. 1. Dans les derniers mois de 2025, lors de la 20 édition du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ), le groupe a remporté le prestigieux prix « Artiste de l’année ».

À voir les tonnes de commentaires en lien avec leur passage à l’émission-phare de dimanche soir, Angine de Poitrine a une fois de plus remporté son pari. Le duo entreprenant d’ailleurs une percée en France et son album intitulé Vol.2 est attendu pour 2026.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Décès de l’auteur-compositeur-interprète Jacques Michel
Publié le 6 mars 2026

Décès de l’auteur-compositeur-interprète Jacques Michel

Le Québec perd une autre de ses figures marquantes de la scène musicale québécoise des années 70 et 80. L’auteur-compositeur-interprète Jacques Michel est décédé à l’âge de 84 ans. L’annonce a été officialisée par sa famille jeudi, par voie de communiqué et sur les réseaux sociaux. Atteint d’un cancer depuis trois ans, Jacques Michel a demandé ...

LIRE LA SUITE

Le groupe almatois Phéromones lance son premier mini‑album
Publié le 5 mars 2026

Le groupe almatois Phéromones lance son premier mini‑album

Un an après avoir charmé le public lors de la finale nationale de Cégeps en spectacle, le groupe rock Phéromones, originaire d’Alma, franchit une nouvelle étape importante de sa jeune carrière. La formation présente en effet son tout premier mini‑album, Le jour en pleine nuit, et montera sur la scène de La Boîte à Bleuets d’Alma, ce jeudi soir, ...

LIRE LA SUITE

Deux auteurs de la région parmi les cinq premiers dévoilés par Québec
Publié le 4 mars 2026

Deux auteurs de la région parmi les cinq premiers dévoilés par Québec

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a dévoilé un premier groupe de cinq auteurs qui représenteront le Québec lors de l’édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg, en Suède. Cet événement littéraire, qui accueillera près de 100 000 visiteurs du 24 au 27 septembre 2026, est reconnu comme l’un des plus importants ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES