Mardi, 10 mars 2026

Alma s’inquiète des réductions d’effectifs à la Sûreté du Québec

Émile Boudreau
Le 10 mars 2026 — Modifié à 07 h 47 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Réuni en séance lundi soir, le conseil municipal de la Ville d’Alma a adopté une résolution exprimant ses préoccupations face à la possibilité de nouvelles réductions d’effectifs policiers à la Sûreté du Québec (SQ) dans la MRC de Lac-SaintJeanEst.

Le conseil indique qu’historiquement, le poste de la SQ de la MRC comptait 61 policierspatrouilleurs. Or, en 2022, un plan de redéploiement prévoyait une réduction de neuf policiers et d’un enquêteur, mais grâce aux interventions des élus de la région, seulement quatre policiers et un enquêteur avait été retranché, rappel la municipalité. Les conseillers craignent toutefois qu’en cas de nouvelles réductions, le total des postes retranchés atteigne bel et bien le niveau prévu dans le plan initial.

« Les municipalités contribuent de façon significative au financement des services policiers et, à Alma seulement, cette contribution représente environ 5 millions de dollars par année. Il est donc essentiel que nos citoyens puissent compter sur une présence policière adéquate et sur des délais d’intervention raisonnables », a déclaré la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Un territoire vaste et des missions en expansion

Les élus soulignent que la multiplication des responsabilités des policiers qui sont de plus en plus appelés à intervenir dans des situations liées à la santé mentale, à l’itinérance ou à des crises psychosociales, en plus d’être sollicité dans la lutte contre le crime organisé, exerce une pression accrue sur les effectifs en place.

Le conseil rappelle également l’étendue du territoire couvert par le poste de la MRC de Lac-SaintJeanEst. En plus des zones urbaines et des municipalités, il comprend de grands espaces publics, des secteurs de villégiature et de nombreux sentiers utilisés par les véhicules hors route, nécessitant une présence policière soutenue et dispersée.

Dans ce contexte, la Ville d’Alma demande formellement au gouvernement du Québec et au ministère de la Sécurité publique de maintenir des effectifs suffisants pour assurer un service policier stable et adapté aux besoins des régions.

