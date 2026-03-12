Campagne de prévention dans le secteur agricole

À l’occasion de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se tiendra du 15 au 21 mars 2026, l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lancent une campagne conjointe pour renforcer la prévention dans l’industrie agricole du Québec.

Les deux organismes souhaitent rappeler l’importance des milieux de travail sains et sécuritaires, ainsi que l'importance d’agir en amont afin de réduire les accidents, les maladies professionnelles et, cette année plus particulièrement, les risques psychosociaux.

Ces derniers préviennent que certains facteurs comme le harcèlement, la violence, la surcharge émotionnelle ou des événements potentiellement traumatiques sont des risques psychosociaux pouvant affecter non seulement la santé mentale des travailleurs, mais aussi le climat de travail et la cohésion d’équipe au sein des entreprises agricoles.

« Mettre en place des procédures claires, former les travailleurs et travailleuses, miser sur une communication ouverte, donner une voix aux travailleurs dans les décisions qui les concernent, respecter les capacités de chaque individu et nourrir un climat de confiance et de respect permet de réduire ces risques. », explique la CNESST qui rappelle que l’identification et l’élimination des risques psychosociaux sont une responsabilité partagée entre employeurs, travailleurs et travailleuses.

« En agriculture, comme dans tous les secteurs d'activité, chaque membre de l'équipe contribue à la qualité de l'environnement de travail et à la réussite de l'exploitation. Agir en amont pour prévenir les risques psychosociaux et favoriser des milieux de travail sains, c'est investir directement dans la sécurité et le bien-être des productrices et producteurs, des travailleuses et travailleurs agricoles, ainsi que dans la pérennité de nos fermes. », a ajouté Stéphanie Levasseur, première vice-présidente générale de l'UPA.

À partir du 15 mars, diverses activités de prévention seront organisées dans les régions du Québec, et ce, durant tout le reste de l’année. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus de détails auprès des fédérations régionales de l’UPA.