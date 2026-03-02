L’admissibilité du phosphate au crédit d’impôt saluée dans la région

L’industrie minière du Saguenay–Lac-Saint-Jean accueille favorablement l’ajout du phosphate à la liste des minéraux critiques admissibles au crédit d’impôt fédéral pour l’exploration minière, rapporte Radio-Canada.

Selon la Table régionale de concertation minière, plusieurs intervenants du secteur entrevoient désormais des perspectives concrètes de développement dans cette niche stratégique au cours des prochaines années.

Pour son directeur, Benoit Lafrance, l’inclusion du phosphate dans ce programme fiscal deviendra un levier important, particulièrement pour les jeunes sociétés minières ainsi que pour les entreprises déjà implantées dans la région telles qu’Ariane Phosphate et First Phosphate.

Ces deux entreprises travaillent non seulement sur des projets miniers, mais aussi sur des volets industriels liés à la transformation du phosphate. L’an dernier, First Phosphate a d’ailleurs réservé un terrain au port de Saguenay en vue d’y construire une usine, un projet qui pourrait se concrétiser d’ici quatre ans.

Pour Benoît Lafrance, l’établissement d’une usine de phosphate dans la région est désormais un passage obligé afin d’assurer que la transformation du minerai se fasse localement.

L’ajout du phosphate à la liste des minéraux critiques admissibles au crédit d’impôt résulte d’un amendement déposé par les députés bloquistes Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, adopté la semaine dernière. Selon les deux élus, cette reconnaissance permettra non seulement de soutenir la transition énergétique, mais aussi de donner un coup d’accélérateur à plusieurs projets miniers et industriels.