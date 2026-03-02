SUIVEZ-NOUS

Mardi, 03 mars 2026

Des coupes qui inquiètent au Lac-Saint-Jean

Le 02 mars 2026
Les conseillers des MRC de Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean-Est s’inquiètent des répercussions que pourraient engendrer les coupes de près de 60 M$ sur deux ans, annoncées par la Sûreté du Québec (SQ), sur les effectifs policiers régionaux. 

Les compressions budgétaires à la SQ continuent de susciter plusieurs réactions, et ce malgré les assurances faites à maintes reprises par le gouvernement que les services de première ligne ne seront touchés. Sur le plan budgétaire, Québec indique que la SQ dépasse son enveloppe annuelle de plus de 100 M$. Le montant des coupes n’est pas connu pour le moment, puisqu’il sera présenté dans le prochain budget, mais la cible sera d’environ 45 M$, pour une baisse de 60 M$ sur deux ans.

Le Quotidien mentionne qu’une étude sur la charge de travail réalisée par la SQ en 2023 prévoyait neuf suppressions de postes dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est et cinq dans la MRC Maria-Chapdelaine. Jusqu’à présent, quatre postes ont été retranchés à Alma et deux dans Maria-Chapdelaine. Le dépôt d’une nouvelle étude sur la charge de travail dans chacune des MRC du Québec est attendu au premier trimestre 2026. 

