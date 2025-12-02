S’arrêter et dire merci et ceux et celles qui donnent de leur temps

Pour faire sens avec la campagne provinciale du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), les Centres d’Action Bénévole (CAB) de la région voulaient prendre un arrêt obligatoire et projeter les phares sur celles et ceux qui gardent nos communautés sur la bonne voie.

« Le 5 décembre de chaque année, c’est la Journée internationale des bénévoles, donc provincialement via le Réseau de l’action bénévole du Québec, on prend le temps de dire merci à tous les bénévoles. À chaque année, le thème diffère pour mettre l’accent en particulier sur le remerciement de ces bénévoles-là. Que ce soit dans le milieu sportif, culturel, communautaire ou de la santé, on veut remercier chacun des bénévoles dans tous les secteurs d’activités », mentionne en conférence de presse tenue mardi, la porte-parole pour le Centre d’Action Bénévole de Saguenay, Jessica Tremblay-Doucet.

C’est sous le thème « STOP – Arrêtez-vous un instant… et dites merci à ceux et celles qui donnent de leur temps », que se tiendra la Journée internationales des bénévoles 2025, ce vendredi.

« Pensons seulement à : Maxime qui coach 12 jeunes au hockey; Laurence qui livre les repas quotidiens de M. Simard; Inès qui est fidèle au poste pour la collecte annuelle de la Guignolée ou Olivier qui est parent déléguer du conseil d’établissement de ses enfants. Le bénévolat, ce n’est pas un geste isolé. C’est un mouvement. Un mouvement qui relie les gens, soutient les familles, renforce nos communautés et nous fait avancer collectivement », indique la porte-parole pour le Centre d’Action Bénévole Entre-Êtres de Jonquière, Valérie Gagnon.

Pour l’occasion, les CAB de la région invitent tous les secteurs d’activités qui ont des bénévoles à utiliser le kit média, qui se trouve sur chacune des pages Facebook des Centres d’action du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Ça va prendre la forme d’un kit média ou d’une trousse qui est téléchargeable, on a une signature courriel, un bandeau Facebook et une affiche, dont une imprimable. Celle-ci pourra être utilisée pour prendre des photos en équipe, en gang de travail, avec les membres du conseil d’administration, la direction et les gens qui entourent les bénévoles. Le but sera de partager en grand nombre ces photos ce vendredi 5 décembre, pour que ça roule sur les réseaux sociaux », ajoute Mme Tremblay-Doucet. De plus, la principale intéressée émet l’importance d’inclure le #JIBSAGLAC au sein des publications. Ce symbole permettra de répertorier les photos et de faire le montage d’un vidéo récapitulatif.

Mme Tremblay-Doucet ajoute que les remerciements constituent une belle marque de reconnaissance pour les bénévoles. Ce pourquoi ce genre de journée permet à la fois d’aider au recrutement et à la rétention de ces personnes de cœur dans les milieux.

« Dès qu’on dit merci, qu’on donne un souffle nouveau à ces personnes-là et qu’on les souligne, elles deviennent fidèles. Ce sont aussi nos meilleurs ambassadeurs pour parler du bénévolat auprès d’autres gens qui en font déjà, ou qui veulent s’impliquer. La plus grande façon de recruter pour un centre d’action bénévole ou pour tout autre organisme, c’est le bouche-à-oreille. »

Rappelons qu’à l’échelle régionale, outre le Centre d’Action Bénévole Saguenay, le CAB de Jonquière, le CAB du Lac à Alma ainsi que les CAB Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine sont impliqués dans cette initiative d’envergure. Cette journée spéciale sera aussi marquée par l’illumination de la Pyramide des Ha! Ha! et du Mont-Jacob aux couleurs du Réseau de l’action bénévole du Québec.