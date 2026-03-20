Le kinésiologue almatois Jonathan Harvey lance un premier roman jeunesse 

Le kinésiologue d’Alma Jonathan Harvey propose une nouvelle façon de sensibiliser les jeunes à l’importance d’adopter de bonnes habitudes de vie. Après avoir publié il y a quelques années Game Over, un livre portant sur l’équilibre entre les écrans et l’activité physique, il a lancé le 11 mars son tout premier livre jeunesse, Orbix – À la rescousse des Terriens.

Destiné aux enfants de 6 à 8 ans, ce roman ludique et éducatif de 264 pages mise sur une histoire remplie d’action et d’humour pour transmettre des notions liées à la santé.

L’histoire débute lorsque Lili et Noa découvrent un extraterrestre nommé Orbix après l’écrasement de son vaisseau spatial dans leur cour. Originaire de la planète Nébula, Orbix a pour mission d’aider les jeunes Terriens à adopter de meilleures habitudes de vie. Mais l’accident lui a fait perdre la mémoire et, avec elle, les dix secrets santés qu’il devait transmettre aux enfants.

« J’ai choisi d’écrire un roman qui explique aux enfants comment prendre soin de leur santé à travers une histoire drôle, mystérieuse et pleine d’action… où l’enfant s’amuse tout en apprenant, plutôt que de lire un livre plus théorique », explique Jonathan Harvey.

Au fil de l’aventure, plusieurs thèmes liés aux saines habitudes de vie sont abordés, notamment l’activité physique, l’alimentation, la saine utilisation des écrans, la gestion des émotions, le brossage des dents et le port du casque.

L’auteur indique s’être inspiré d’une étude québécoise démontrant que les jeunes sont aujourd’hui moins en forme qu’autrefois.

« Pour écrire ce livre, je me suis inspiré de l’étude québécoise qui révèle que les jeunes sont aujourd’hui moins en forme et en santé qu’il y a 35 ans », souligne-t-il.

Un défi

L’écriture de ce premier roman jeunesse a toutefois représenté un défi pour l’auteur.

« Je ne suis pas habitué d’écrire pour ce public, donc j’ai dû lire beaucoup de livres pour m’imprégner et apprendre à écrire une histoire qui va accrocher les petits. Le défi a aussi été de rendre l’histoire plaisante et amusante tout en y intégrant les différents thèmes de santé que je voulais transmettre. »

Le livre se distingue également par sa présentation adaptée aux jeunes lecteurs, avec une écriture plus grosse et de nombreuses illustrations. Celles-ci ont été réalisées par sa conjointe, Kim Harvey.

Avant sa sortie, la maison d’édition a aussi réalisé des tests de lecture auprès d’enfants.

« Les commentaires ont été positifs et les jeunes ont beaucoup aimé la page couverture », souligne Jonathan Harvey.

Orbix – À la rescousse des Terriens est actuellement disponible dans la plupart des librairies. La maison d’édition prévoit également faire des démarches afin de proposer l’ouvrage dans certaines listes de recommandations pour les enseignants, dans l’espoir de le voir éventuellement entrer dans les écoles.