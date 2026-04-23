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Vendredi, 24 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 11 s

Angine de Poitrine au Café du Clocher

« Ça va déménager en tab*****! »

Yohann Harvey Simard
Le 23 avril 2026 — Modifié à 23 h 02 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

La hâte était palpable dans la file d’attente qui s’étirait aux portes du Café du Clocher ce soir à Alma. Sur la rue Saint-Joseph, des individus arborant de drôles de masques se sortaient le haut du corps de véhicules en marche pour former un triangle avec leurs doigts. D’autres s’époumonaient : « à soir, ça va être le rock! ». Angine de Poitrine est en ville.

Ce qui était particulièrement intéressant dans cette file d’attente, c’est qu’elle était surtout composée de fans de première heure, le spectacle ayant été programmé bien avant la fulgurante ascension de Khn et Klek sur la scène internationale.

D’ailleurs, certains des membres de cette file, ou de cette « grande famille » pour reprendre les mots de Dominik Boudreau, connaissaient personnellement ceux qui, il n’y a pas si longtemps encore, étaient juste deux gars de Saint-Fulgence qui faisaient du « rock bizarre ». Bref, une audience de qualité qui s’est déplacée pour les bonnes raisons.

Voici quelques commentaires recueillis sur place par le journal Le Lac-St-Jean:

« Mon meilleur chum est là-dedans. Je les suis depuis le début et je vais les voir chaque fois que je peux! Ça va déménager en tab*****!  »

« Iiiiizzzhhhhwaaahuuuuu, huuummmstadddd, haaaaaamhhhhstalaaaa. »

« Nos billets sont achetés depuis plusieurs mois. Ce n’est pas parce qu’ils sont populaires qu’on est là, c’est parce qu’on apprécie leur musique! »

« Je pense qu’on fait partie des vrais! Les vrais avec les premiers vinyles! »

« Moi, je les ai connus à la Grande Nuit d’Alma. Donc, ça fait longtemps que j’ai mon billet et je me trouve très privilégié d’être ici ce soir! Je pense que ça va être une soirée mémorable! »

Dans la file se trouvaient également des curieux qui disaient avoir « besoin de le voir pour le croire ».

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