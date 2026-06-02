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L’Auto-École Lac St‑Jean d’Alma perd son accréditation de la SAAQ

Le 02 juin 2026 — Modifié à 11 h 28 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a révoqué le certificat de reconnaissance de l’AutoÉcole Lac StJean, située au 75, boulevard SaintLuc Ouest à Alma.

Cette décision, en vigueur depuis le 27 mai, retire à l’établissement le droit d’offrir le Programme d’éducation à la sécurité routière (PESR) pour la classe 6, qui concerne la formation des motocyclistes.

Selon les informations transmises par la SAAQ, cette mesure fait suite à des vérifications portant sur le respect des conditions de reconnaissance exigées aux prestataires du programme. À l’issue de ces démarches, l’organisme public a conclu que l’entreprise ne répondait plus aux critères nécessaires pour maintenir son statut d’école de conduite reconnue.

La décision comporte également des conséquences importantes pour les propriétaires de l’établissement. Pendant une période de cinq ans, ces derniers ne pourront ni posséder ni diriger une école de conduite reconnue offrant le PESR.

La SAAQ indique que l’école communiquera directement avec les clients et clientes touchés par cette révocation. L’objectif est de les accompagner dans la poursuite de leur formation auprès d’une autre école reconnue, afin de limiter les impacts sur leur parcours d’apprentissage.

Par ailleurs, deux nouvelles écoles de conduite reconnues par la SAAQ se sont récemment installées dans les anciens locaux occupés par l’AutoÉcole Lac StJean à Alma, assurant ainsi une offre de services maintenue pour les futurs motocyclistes de la région.

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