Le comédien Marc Messier s’éteint à 78 ans

Le comédien Marc Messier est décédé à l’âge de 78 ans. Il s’est éteint entouré de ses proches au terme d’une brève maladie, a indiqué son agence, Goodwin, dans un communiqué diffusé mardi matin.

Né le 16 août 1947 à Granby, en Estrie, Marc Messier a marqué plusieurs générations. Après des études en interprétation au Cégep de Saint-Hyacinthe, il s’est imposé comme l’un des visages les plus appréciés du paysage culturel québécois, autant sur scène qu’à l’écran.

Son nom demeure indissociable de Broue, pièce culte dans laquelle il a joué de 1979 à 2017. Aux côtés de ses partenaires de la distribution originale, il a contribué à établir un record Guinness de longévité pour une production théâtrale interprétée par la même distribution, rappel TVA nouvelles.

À la télévision, Marc Messier a aussi participé à la série Lance et compte à partir de 1986. Il a ensuite rejoint la distribution de La petite vie, devenue l’une des comédies les plus marquantes de l’histoire de la télévision québécoise dans les années 1990. Fidèle à cette œuvre emblématique, il avait également pris part aux nouveaux épisodes présentés en 2023. Le comédien a aussi laissé sa marque dans l’univers de Les Boys, la populaire franchise, qui a connu un succès sur le grand écran entre 1997 et 2005 avant d’être adaptée en série.

Au cours des dernières années, Marc Messier est demeuré très actif. Il est notamment apparu dans Bienvenue à Kingston-Falls, À cœur battant, Avant le crash, Une affaire criminelle, Boomerang, Le Phoenix et La faille. Les téléspectateurs pourront également le voir prochainement dans Le gouffre lumineux.

Le septuagénaire a par ailleurs mené une carrière soutenue au cinéma. Il a notamment tenu des rôles dans les longs métrages Une histoire inventée et Le vent du Wyoming, réalisés par André Forcier. Plus récemment, il avait participé aux films L’arracheuse de temps de Francis Leclerc et Les hommes de ma mère d’Anik Jean.

Marc Messier laisse dans le deuil ses enfants, Gabrielle Dubuc-Messier, Félix Messier et Jeanne Messier, ses sœurs Marielle et Denise Messier, Lyne Sainte-Marie, mère de Félix et Jeanne, ainsi que plusieurs neveux et nièces.