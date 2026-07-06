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Lundi, 06 juillet 2026

Culture

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Le festival La Noce fracasse des records pour sa neuvième édition

Le 06 juillet 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Noce de coquelicot a conclu sa neuvième édition sur une note triomphale. Présenté au cours des derniers jours à Saguenay, le festival a attiré plus de 22 000 visiteurs à la Pulperie de Chicoutimi et enregistré des records d’achalandage, selon ses organisateurs.

Le succès de l’événement s’annonçait déjà avant même le coup d’envoi, alors que l’ensemble des passeports donnant accès au festival s’était envolé en seulement deux semaines. Les responsables parlent d’un « succès incontestable » pour cette édition qui a réuni une cinquantaine d’artistes sur trois jours, dans des conditions météorologiques idéales.

La soirée d’ouverture, jeudi, a été marquée par une ambiance particulièrement éclatée. Le groupe Angine de Poitrine y a présenté le plus important concert de sa carrière dans sa région d’origine. La chanteuse Lou-Adriane Cassidy a ensuite pris le relais devant les festivaliers.

La programmation du vendredi a également attiré les foules avec des prestations des Louanges, d’Ariane Roy, de Milk & Bone et du groupe nigérien Étran de l’Aïr, entre autres. Pour la journée de clôture, Gab Bouchard a offert un spectacle sur la rue Racine dans le cadre des célébrations entourant le 350e anniversaire de Chicoutimi. De retour à la Pulperie, les festivaliers ont ensuite pu assister aux performances de Klô Pelgag, de Death From Above 1979 et d’une vingtaine d’autres projets musicaux qui ont complété la programmation.

Au-delà des spectacles, la Noce a également renforcé son rayonnement à l’international. Plus de 70 représentants des médias ont été accrédités cette année, dont Télérama, en France, ainsi que The Line of Best Fit et Clash Magazine, au Royaume-Uni. L’événement a par ailleurs accueilli plus de 150 professionnels de l’industrie musicale provenant de plusieurs pays, notamment du Mexique et de la Corée du Sud.

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