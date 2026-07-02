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Économie

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Québec accorde 14 M$ pour un projet du Groupe ADF dans la région

Le 02 juillet 2026 — Modifié à 11 h 16 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec annoncent une aide financière totalisant 15 millions de dollars à Groupe ADF afin de soutenir la réalisation de deux importants projets d'investissement à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et à Terrebonne.

Les initiatives, évaluées conjointement à 50 millions de dollars, visent à accroître la capacité de production de l’entreprise, d'améliorer sa productivité et de renforcer sa compétitivité. Au total, ces projets devraient également mener à la création de 102 emplois au cours des deux prochaines années, dont 82 au Saguenay–Lac-Saint-Jean et 20 dans Lanaudière.

À Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, Groupe LAR, propriété de Groupe ADF depuis septembre 2025, réalisera un projet d'expansion de 40 millions de dollars. Pour soutenir cette initiative, Québec accorde un prêt de 4 millions de dollars dans le cadre du programme ESSOR ainsi qu'un prêt additionnel de 10 millions de dollars provenant des fonds propres d'Investissement Québec. Le projet prévoit la construction d'une extension de l'usine et l'acquisition d'équipements spécialisés.

De son côté, Groupe ADF investira 10 millions de dollars à son usine de Terrebonne pour l'aménagement d'une nouvelle baie de fabrication. Le gouvernement contribue à ce projet par un prêt de 1 million de dollars accordé dans le cadre du programme ESSOR. Cette nouvelle installation doit accroître la capacité de production de pylônes destinés au réseau électrique québécois tout en améliorant la productivité de l'entreprise.

Selon le gouvernement du Québec, la réalisation de ces deux projets est essentielle pour permettre à Groupe ADF et à Groupe LAR de livrer d'importants contrats pour Hydro-Québec. L'aide annoncée s'inscrit également dans les mesures mises en place pour soutenir les entreprises québécoises touchées par les droits de douane américains.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a aussi confirmé une participation financière de 12,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds de réponse stratégique afin de soutenir les projets de Groupe ADF.

Nous remercions les gouvernements du Canada et du Québec et Investissement Québec pour cet appui financier. Celui-ci procure à notre société les moyens nécessaires pour pouvoir rester concurrentielle face aux différents enjeux auxquels nous sommes confrontés, renforcer davantage notre position sur l'ensemble de nos marchés et poursuivre notre objectif de croissance durable. », a déclaré Jean-François Boursier, chef de la direction financière de Groupe ADF.

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