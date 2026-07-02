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Centenaire de la disparition du village de Jeanne-d’Arc

1 M$ investi pour réaliser une œuvre commémorative au Parc national de la Pointe-Taillon

Le 02 juillet 2026 — Modifié à 09 h 30 min
Par Jean-François Desbiens - Journaliste

Cent ans après la disparition du village de Jeanne-d’Arc sous les eaux du lac Saint-Jean, une œuvre d’art sera érigée près du Parc national de la Pointe-Taillon pour commémorer cet épisode marquant de l’histoire régionale. Plus d’un million de dollars seront investis dans ce projet unique qui réunira art, ingénierie et mémoire collective.

L’œuvre, imaginée par l’artiste de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Simon Émond, sera installée à environ 50 mètres de la rive, directement dans le lac. Visible de jour comme de nuit, été comme hiver, elle pourra résister aux conditions extrêmes, notamment à la pression exercée par la glace.

L’annonce officielle du projet a été faite le 22 juin en présence de nombreux élus, dont le ministre fédéral Marc Miller. Pas moins de 22 partenaires financiers sont impliqués.

Le ministère du Patrimoine canadien versera 500 000 $, tandis que Développement économique Canada (DEC) injectera 250 000 $. Le ministère du Tourisme ajoutera 155 000 $ et une campagne de sociofinancement a permis d’amasser plus de 60 000 $.

Pour Simon Émond, ce projet représente l’aboutissement de plusieurs années de travail.

« Il y a plusieurs éléments qui vont être mis ensemble pour former un tout », explique-t-il.

L’artiste travaille sur cette œuvre depuis plus de six ans et la décrit comme le projet le plus ambitieux de sa carrière. Sans dévoiler tous les détails, il indique que la structure s’inspire notamment des dimensions et des formes d’une vanne de barrage.

« C’est inspiré des barrages pour rappeler la cause de la disparition du village. On retrouve aussi l’aluminium, un matériau qui évoque l’industrie à l’origine de cette transformation du territoire. »

Installation imposante

L’œuvre prendra la forme d’une installation imposante qui rappellera symboliquement l’endroit où se trouvait autrefois le village.

« Le fait qu’elle soit dans l’eau est important. C’est un rappel direct de ce qui s’est passé », souligne-t-il.

L’artiste souhaitait également que le site demeure accessible après le coucher du soleil. Toutefois, il était hors de question de créer une source de pollution lumineuse.

« Nous avons développé un système d’éclairage très discret. L’œuvre sera visible la nuit, mais sans effets éblouissants. Il fallait aussi répondre aux exigences de Transport Canada pour assurer la sécurité de la navigation. »

La construction est déjà amorcée en atelier. Les différentes composantes seront assemblées et transportées sur le lac lorsque les conditions le permettront, l’hiver prochain.

Une structure permanente

Le coût de plus d’un million de dollars peut sembler élevé, reconnaît Simon Émond. Toutefois, il rappelle qu’il s’agit d’une structure permanente installée dans un environnement complexe.

« Comme pour n’importe quel bâtiment, il faut des fondations, du pieutage et des installations spécialisées. Nous sommes soumis aux coûts du secteur commercial et, dans un contexte aussi atypique, cela demande beaucoup de ressources. »

Pour le directeur général du Parc national de la Pointe-Taillon, François Guillot, le projet s’inscrit parfaitement dans la mission de l’établissement.

« La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel font partie de notre mandat. Cette œuvre permettra de raconter une histoire tragique et pourtant encore méconnue. »

Il rappelle qu’en 1926, la fermeture des vannes de la centrale Isle-Maligne a transformé le lac Saint-Jean en réservoir hydroélectrique. Le rehaussement du niveau de l’eau a forcé l’évacuation du village de Jeanne-d’Arc et de ses quelque 300 habitants.

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