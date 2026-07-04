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Samedi, 04 juillet 2026

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Temps de lecture : 22s

Le départ du Marathon Proco se fait finalement à la Dam-en-Terre

Le 04 juillet 2026 — Modifié à 12 h 14 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

En raison des conditions actuelles sur le lac St-Jean, le départ du 53e Marathon PROCO ne se fera finalement pas à Desbiens, mais à la Dam-en-Terre, a annoncé Festirame ce matin. 

« La sécurité de nos rameurs et de nos équipes d'accompagnateurs demeure notre priorité absolue. Nous avons donc pris cette décision afin d’assurer le bon déroulement de l’événement dans les meilleures conditions possibles », explique la responsable des communications, Cecile Mahebeze.

Le premier départ a été effectué à 10 h. Un beach party se déroulera tout au long de l’après-midi.

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