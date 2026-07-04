Le départ du Marathon Proco se fait finalement à la Dam-en-Terre

En raison des conditions actuelles sur le lac St-Jean, le départ du 53e Marathon PROCO ne se fera finalement pas à Desbiens, mais à la Dam-en-Terre, a annoncé Festirame ce matin.

« La sécurité de nos rameurs et de nos équipes d'accompagnateurs demeure notre priorité absolue. Nous avons donc pris cette décision afin d’assurer le bon déroulement de l’événement dans les meilleures conditions possibles », explique la responsable des communications, Cecile Mahebeze.

Le premier départ a été effectué à 10 h. Un beach party se déroulera tout au long de l’après-midi.