Violence dans les urgences du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le ton monte dans les urgences d’hôpitaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les déclarations d’accidents liés à de la violence envers le personnel hospitalier sont d’ailleurs en hausse, et atteignent un sommet en 2025.

Les chiffres dévoilé par TVA Nouvelles Saguenay-Lac-Saint-Jean font état que depuis 2022, incluant l’année en cours, 85 accidents se sont produits. L’année 2025 affiche un total de 26 accidents, comparativement à 21 l’année précédente. Il est aussi à noter que d’une année à l’autre, le nombre d’accidents a continuellement augmenté depuis quatre ans, passant de 12 accidents en 2022 à 26 en 2025, soit un peu plus du double.

Par établissement, c’est à l’hôpital de Chicoutimi qu’il y en a eu le plus, suivi par ceux de Jonquière et de Roberval. La nature de ces accidents se traduisent en étant des coups, des agressions physiques ou verbales et aussi des coups portés contre le personnel, plusieurs d’entre eux nécessitant notamment des arrêts de travail.