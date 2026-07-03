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Vendredi, 03 juillet 2026

Faits divers

Temps de lecture : 53s

Vandalisme insolite à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Le 03 juillet 2026 — Modifié à 09 h 01 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

En l’espace de moins de 24 heures, deux gestes de vandalisme pour le moins inusités ont forcé l’intervention des employés municipaux et ont contribué à détériorer certains espaces publics de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Dans un premier temps, la Ville a dû procéder, hier, à la vidange complète du bassin situé au parc Maurice-Kirouac après qu’une importante quantité de nourriture pour chat y eut été déversée. Selon les informations recueillies, il pourrait s’agir du contenu d’un colis qui aurait été volé dans le voisinage. La municipalité explique que l’introduction de toute matière organique dans le bassin perturbe son équilibre naturel.

Puis, aujourd’hui, un autre acte de vandalisme a été constaté. Des fleurs récemment plantées dans plusieurs aménagements paysagers ont été volées. Les disparitions ont été signalées à la Petite Baie, dans la plate-bande située près du cimetière ainsi qu’à la passerelle de Lac-à-la-Croix. Ces fleurs faisaient partie des efforts d’embellissement déployés par la municipalité afin de rendre les espaces publics plus attrayants pour les citoyens et les visiteurs.

Face à ces événements, l’administration municipale lance un appel à la collaboration et invite les citoyens à respecter les infrastructures et les aménagements paysagers afin de préserver la qualité du milieu de vie et de maintenir des lieux accueillants pour l’ensemble de la communauté.

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