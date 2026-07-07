Une personne disparue retrouvée morte dans le lac Saint-Jean

Une opération de recherche avait été lancée lundi après-midi sur le lac Saint-Jean, dans le secteur de Saint-Henri-de-Taillon, après la disparition d'une personne qui se baignait dans le plan d'eau. Celle-ci a été retrouvée sans vie dans la soirée.

Les services d'urgence ont été appelés vers 14 h 45 à la suite d'un signalement faisant état d'une personne manquant à l'appel, rapporte Radio-Canada. Des patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec (SQ), en collaboration avec le service d'incendie, ont été déployés afin de mener des recherches sur le lac dans l'espoir de localiser le baigneur. Le corps a finalement été retrouvé vers 21 h 45.

Selon les informations transmises par la SQ, plusieurs personnes se trouvaient dans l'eau au moment de l'incident et une enquête a été ouverte. Une autre personne présente sur les lieux a également nécessité une intervention des secours. Incommodée après avoir avalé de l'eau, elle a été transportée à l'hôpital par mesure préventive.