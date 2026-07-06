Le pont de la route 169 sera reconstruit à Alma

Le gouvernement du Québec a confirmé l’octroi d’un contrat de 6,2 millions de dollars pour la reconstruction du pont de la route 169 qui surplombe le boulevard des Cascades, à Alma. Les travaux doivent débuter d’ici la fin du mois d’août et s’échelonner sur une période d’environ un an.

Le chantier vise notamment à améliorer la sécurité à l’intersection de la route 169 et des rues Sacré-Cœur Est et Ouest. Dans le cadre du projet, des îlots en béton de plus grande envergure seront aménagés afin de mieux délimiter les voies de circulation et de réduire les risques liés à certaines manœuvres illégales. Des passages pour piétons seront également intégrés à l’aménagement afin d’accroître la sécurité des usagers vulnérables.

Les travaux entraîneront cependant d’importantes répercussions sur les déplacements dans le secteur. Ainsi, dès le début du chantier, le boulevard des Cascades sera complètement fermé entre l’avenue La Barre et la rue Signay. Les accès aux rues Sacré-Cœur Est et Ouest à partir de la route 169 seront aussi fermés.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui travaille en collaboration avec la Ville d’Alma pour la réalisation du projet, assure que différentes mesures seront mises en place pour maintenir la fluidité de la circulation pendant la durée du chantier. Parmi celles-ci, un chemin de déviation asphalté comportant une voie dans chaque direction sera aménagé durant les premières semaines des travaux. De la circulation en alternance ainsi que des fermetures complètes de nuit, pour de courtes périodes, seront toutefois nécessaires à quelques reprises en fonction des interventions à effectuer.

La circulation des piétons et des cyclistes sera interdite sur le chemin de déviation. Les usagers pourront toutefois continuer d’utiliser les passerelles piétonnes situées à proximité, tandis que la piste cyclable sous le pont Carcajou demeurera accessible pendant toute la durée des travaux.