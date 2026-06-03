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Mercredi, 03 juin 2026

Culture

Temps de lecture : 43s

Hébertville

Marc Déry jouera au profit de l’Académie des porteurs de musique

Le 03 juin 2026 — Modifié à 07 h 43 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

L’Académie des porteurs de musique convie la population à un après-midi bénéfice qui se tiendra le dimanche 14 juin à 14h à La P’tite sacristie de l’église Notre-Dame d’Hébertville, en compagnie de Marc Déry, grande voix du Québec depuis plus de 25 ans.

Selon l’académie, l’événement vise à soutenir ses programmes éducatifs, offrir des bourses aux élèves et faire rayonner la musique dans sa communauté. L’organisation souligne également que Marc Déry s’arrête dans l’intimité de La P’tite sacristie pour présenter un spectacle conçu spécialement pour l’Académie des porteurs de musique.

Sur scène : contrebasse, percussions, cuivres et guitares s’unissent pour accompagner Marc et plongeront l’auditoire au cœur de son univers. Grâce à la présence et au soutien du public, l’Académie pourra poursuivre sa mission : éveiller l’étincelle musicale, la cultiver et renforcer une communauté vibrante où la musique unit et inspire.

Mentionnons que les billets sont au coût de 80 $. Vous pouvez vous les procurer en ligne, au https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/marc-dery-jaime-ca-quand-tes-la , ou par téléphone au 514-243-6177. Les places sont limitées à 54, donc faites vite. 

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