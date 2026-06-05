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Vendredi, 05 juin 2026

Économie

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88 000 emplois créés au Canada en mai et baisse du chômage

Le 05 juin 2026 — Modifié à 11 h 38 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Statistique Canada, dans son enquête sur la population active, révèle que 88 000 emplois ont été créés lors du mois de mai, tandis que le taux de chômage a baissé de 0,3 point de pourcentage, atteignant 6,6%.

Cette hausse représente également la première augmentation significative de l’emploi depuis novembre 2025. Depuis le début de l’année, une diminution de 112 000 emplois avait été enregistrée.

Statistique Canada souligne également que la hausse de l'emploi s'explique en grande partie par l'augmentation du nombre de personnes travaillant à temps plein, en progression de 0,9 %. Un renversement d'une tendance, puisque le nombre de personnes travaillant à temps plein avait diminué de 0,9 % lors des quatre premiers mois de l'année. L'emploi a progressé au même rythme tant dans le secteur privé que dans le secteur public, soit de 0,4% chacun.

Mentionnons que la situation au Québec est à l'image de la tendance canadienne. La province a ajouté 13 000 emplois en mai, renversant la tendance des derniers mois. Le taux de chômage y a reculé de 0,6 point de pourcentage pour et s'établit maintenant à 5,6 % en mai. Cette situation s'explique par une baisse du nombre de personnes à la recherche de travail.

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