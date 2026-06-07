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Dimanche, 07 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 30s

Collision avec un arbre sur le boulevard Saint-Jude

Une victime est déplorée

Le 07 juin 2026 — Modifié à 12 h 14 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Le conducteur du véhicule qui est entré en collision avec un arbre hier à Alma sur le boulevard Saint-Jude a perdu la vie. 

« Selon les premières informations, le conducteur aurait dévié de sa trajectoire et serait entré en collision avec l'arbre. Il était seul à bord du véhicule. Les pinces de désincarcération ont dû être utilisées pour dégager la victime, qui a été transportée au centre hospitalier, où son décès a été constaté », indique Geneviève Bruno, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Une enquête de collision a été effectuée afin de déterminer les causes et les circonstances de l'accident. « À première vue, il pourrait s'agir d'un geste volontaire. »

L'identité de la victime ne sera pas révélée par respect pour sa famille et ses proches. 

 

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