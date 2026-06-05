Desbiens initie les jeunes à la pêche cette fin de semaine

La Ville de Desbiens dresse un bilan positif de la troisième édition de l’activité Pêche en herbe, tenue le 2 juin dernier en collaboration avec l’école primaire St‑Gérard. L’événement, destiné aux élèves, visait à leur faire découvrir les rudiments de la pêche sportive dans un cadre éducatif et sécuritaire.

Au cours de cette demi-journée d’initiation, les jeunes participants ont été sensibilisés aux techniques de base de la pêche, mais aussi aux règles essentielles de sécurité. L’activité a également mis l’accent sur des valeurs environnementales, notamment le respect de la faune.

Forte de cette expérience, la municipalité souhaite poursuivre cet élan auprès des jeunes citoyens. Ainsi, l’aventure se poursuivra dès le dimanche 7 juin lors de la deuxième édition de la Fête de la pêche, organisée par l’Association chasse et pêche de Desbiens.

L’événement se déroulera de 9 h à 11 h au local de l’Association et proposera une formation gratuite aux jeunes âgés de 6 à 17 ans. Celle-ci permettra aux participants d’obtenir leur permis de pêche dans le cadre du programme Pêche en herbe.

En raison du nombre limité de places, soit environ 30 participants, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire rapidement en communiquant avec l’Association chasse et pêche de Desbiens.

Au-delà de la formation, la Fête de la pêche se veut également un moment de rassemblement pour l’ensemble de la communauté. L’événement est ouvert au grand public et proposera une programmation variée, incluant une piscine de pêche à la truite, des jeux gonflables, de l’animation familiale ainsi qu’un dîner hot-dog.