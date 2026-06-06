SUIVEZ-NOUS

Samedi, 06 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 35s

Un automobiliste percute un arbre violemment à Alma

Le 06 juin 2026 — Modifié à 14 h 36 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Un automobiliste a percuté un arbre se trouvant dans un terre-plein du boulevard Saint-Jude, à Alma, plus tôt aujourd’hui aux environs de 12h30.

Le véhicule était lourdement endommagé. Un témoin croit avoir observé des manœuvres de réanimation sur un individu.  

« Il y avait des ambulanciers, et on pouvait voir que les pompiers avaient accroché des draps pour bloquer la vue des passants, mais étant donné qu’on pouvait quand même voir au travers, il semblait y avoir des manœuvres de réanimation en cours », décrit le témoin.

La Sûreté du Québec n’a pas été en mesure de confirmer ou d’infirmer les informations rapportées par le témoin et dit ne pas avoir d’autres détails pour le moment, outre le fait que tous les services d’urgence ont été mobilisés.

Selon un policier interrogé sur place, la scène devrait être analysée par des experts sous peu. 

Plus de détails suivront.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le travailleur porté disparu au nord de Dolbeau-Mistassini retrouvé sans vie
Publié à 11h36

Le travailleur porté disparu au nord de Dolbeau-Mistassini retrouvé sans vie

Le travailleur forestier qui était porté disparu depuis jeudi midi au nord de Dolbeau-Mistassini a été retrouvé sans vie vendredi vers 13 h. La Sûreté du Québec n'a pas été en mesure de fournir de détails. Le secteur où l'homme a été retrouvé a été analysé par les policiers. Une autopsie sera effectuée en début de semaine afin de déterminer les ...

LIRE LA SUITE

Un pont temporaire en préparation sur la route des Fondateurs
Publié le 1 juin 2026

Un pont temporaire en préparation sur la route des Fondateurs

Près d’un mois après l’affaissement d’un ponceau sur la route des Fondateurs, la ville de Saguenay s’active pour rétablir la circulation dans ce secteur. L’incident, survenu le 5 mai entre les numéros civiques 285 et 325, force toujours la fermeture complète du tronçon, mais une solution temporaire est désormais en voie de réalisation. La ...

LIRE LA SUITE

Une Almatoise vole 2 294 $ avec la carte d’entreprise de son patron
Publié le 28 mai 2026

Une Almatoise vole 2 294 $ avec la carte d’entreprise de son patron

Le Palais de justice d’Alma était animé mercredi, alors que Geneviève Grondin, citoyenne d’Alma, a plaidé coupable de fraude. Entre 2024 et 2025, l’Almatoise de 33 ans a profité de la carte de crédit de son patron pour effectuer des achats personnels, d’une valeur de 2 294 $. Selon le Quotidien, Mme Grondin travaillait pour l’organisme Parents ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES