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Jeudi, 23 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 23s

UQAC

Une panne de courant force la fermeture du campus principal

Émile Boudreau
Le 23 avril 2026 — Modifié à 08 h 37 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les activités de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) sont actuellement suspendues sur le campus principal pour une durée indéterminée en raison d’une panne de courant majeure.

La communauté étudiante ainsi que les membres du personnel sont priés de ne pas se présenter sur les lieux du campus jusqu’à la reprise normale des activités.

Les étudiantes et étudiants sont également invités à communiquer directement avec leur professeur ou leur chargé de cours puisque certaines activités pédagogiques pourraient être maintenues à distance.

L’UQAC assure qu’elle tiendra sa communauté informée de toute évolution.

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