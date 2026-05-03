Les Saguenéens remportent leur billet pour la grande finale

Les Saguenéens de Chicoutimi ont confirmé leur place en grande finale de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) dimanche, grâce à une victoire de 6-3 face aux Huskies de Rouyn-Noranda. La formation saguenéenne remporte ainsi la série demi-finale en six matchs.

Dans un affrontement chaudement disputé, les Sags ont dû batailler fermement pour se détacher de leurs adversaires.

Cette qualification marque un moment important pour l’organisation. Il s’agit d’une première présence en finale depuis 1997. Le dernier triomphe des Saguenéens en grande finale remonte quant à lui à 1994.

Les Sags connaîtront leur adversaire au cours des prochains jours. Ils affronteront soit l’Armada de Blainville-Boisbriand ou les Wildcats de Moncton. Les deux formations sont actuellement à égalité 3-3 dans leur série, qui se décidera lors d’un match ultime présenté mardi soir.