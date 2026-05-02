SUIVEZ-NOUS

Samedi, 02 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 44 s

Le vélo s’impose comme un pilier de la mobilité au Québec

Émile Boudreau
Le 02 mai 2026 — Modifié à 13 h 36 min le 01 mai 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

Depuis maintenant trois décennies, Vélo Québec dresse, tous les cinq ans, un portrait de la pratique de la bicyclette à travers l’étude L’état du vélo au Québec. Dévoilée le 30 avril dernier, l’édition 2025 de cette étude confirme que le vélo occupe une place de plus en plus importante dans les déplacements des Québécois.

Celle-ci révèle que les politiques publiques, les aménagements adaptés et les initiatives facilitant son usage au quotidien ont permis à la bicyclette de s’intégrer davantage aux habitudes de transport de la population.

En 2025, 2,7 millions de personnes — adultes et enfants confondus — ont utilisé le vélo comme moyen de déplacement, un chiffre qui a plus que triplé depuis 1995. La croissance est particulièrement marquée dans les grands centres urbains, où la part modale du vélo a bondi de plus de 50 % au cours des cinq dernières années.

« Les données de L'état du vélo au Québec 2025 montrent clairement que le vélo est un outil crédible et efficace dans la trousse de mobilité des Québécois. En plus de permettre aux gens de se déplacer ou de se divertir, le vélo contribue à améliorer la qualité de vie, la santé, la vitalité de nos milieux de vie. Ses retombées dans l'économie locale et les territoires sont majeurs. », a affirmé Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

L’étude révèle par ailleurs que le vélo s’inscrit le plus souvent en complément de l’automobile. Ce faisant, 93 % des cyclistes détiennent un permis de conduire et 87 % possèdent une voiture. Cela s’expliquerait notamment par l’essor des infrastructures cyclables. Le Québec compte aujourd’hui 11 550 km de voies cyclables, soit cinq fois plus qu’en 1995, dont 4 900 km sont séparés de la circulation motorisée.

L’étude explique que ces aménagements jouent un rôle clé pour des clientèles plus sensibles au risque, notamment les femmes et les enfants. Malgré tout, la pratique demeure non paritaire à l’échelle provinciale alors que 59 % des cyclistes sont des hommes, contre 41 % de femmes.

Chez les jeunes, si le vélo reste très répandu — 82 % y ont recours — sa fréquence d’utilisation recule, s’inscrivant dans une tendance internationale de diminution de l’activité physique. À l’inverse, le vélo à assistance électrique connaît un essor rapide. En 2025, près d’un vélo vendu sur trois était électrique.

Enfin, le rapport met en lumière le poids économique du cyclisme, particulièrement en région. Le tourisme à vélo génère à lui seul 803 millions de dollars en retombées économiques, soutient près de 6 500 emplois et attire chaque année environ 320 000 touristes provenant de l’extérieur du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean brille au gala de l’Alliance Sport-Études
Publié hier à 15h00

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean brille au gala de l’Alliance Sport-Études

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a brillé, hier soir, lors du gala annuel de l’Alliance Sport-Études, tenu à Montréal. Six étudiants-athlètes de la région ont été honorés pour l’excellence de leur parcours scolaire et sportif. Au total, la Fondation Alliance Sport-Études a distribué 250 000 $, dont 110 bourses de 2 000 $ chacune remises à des ...

LIRE LA SUITE

Les Saguenéens de Chicoutimi ont trimé dur à Rouyn
Publié le 29 avril 2026

Les Saguenéens de Chicoutimi ont trimé dur à Rouyn

Alors que plusieurs prévoyaient un voyage facile des Saguenéens sur la petite glace de l’aréna Glencore, l’équipe locale a donné beaucoup plus de fil à retordre qu’on croyait. Malgré tout, la troupe de Yanick Jean a tenu le coup pour remporter le troisième match 4 à 3 et prendre les devants 2-1 dans cette série demi-finale. Tout fonctionnait pour ...

LIRE LA SUITE

Le Canadien échappe une avance de deux buts et la série est égale 2-2
Publié le 27 avril 2026

Le Canadien échappe une avance de deux buts et la série est égale 2-2

Hier, une remontée du Lightning de Tampa Bay dans la deuxième moitié de la rencontre leur a permis d’éclipser un retard de 2-0 pour l’emporter 3 à 2 et créer l’égalité 2-2 dans leur série face au Canadien de Montréal, dimanche au Centre Bell. Les choses avaient bien débuté pour les locaux en prenant une avance de deux buts en début de deuxième. ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES