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Vendredi, 24 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 31s

Alma

Un sexagénaire tient les policiers en haleine

Le 24 avril 2026 — Modifié à 10 h 48 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Un homme âgé dans la soixantaine a tenu les policiers en haleine jeudi soir dans une résidence de la route 169, dans le secteur de Saint-Coeur-de-Marie, à Alma, en se barricadant.

Le tout aurait débuté sur l’heure du midi, vers midi trente, alors que  le sexagénaire, en crise, aurait causé des voies de faits à une quinquagénaire. Le Quotidien souligne qu’heureusement, l’autre personne avec lui a eu le temps de se réfugier en sécurité. Le sexagénaire s’est ensuite barricadé dans la résidence, avant de se rendre aux policiers au courant de la soirée.

La nature de l’arme utilisée par l’homme demeure inconnue. La Sûreté du Québec précise que l’homme a été transporté à l’hôpital pour une évaluation psychologique. Des accusations pourraient être portées contre lui. 

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