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Vendredi, 01 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 39s

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean brille au gala de l’Alliance Sport-Études

Émile Boudreau
Le 01 mai 2026 — Modifié à 09 h 50 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a brillé, hier soir, lors du gala annuel de l’Alliance Sport-Études, tenu à Montréal. Six étudiants-athlètes de la région ont été honorés pour l’excellence de leur parcours scolaire et sportif.

Au total, la Fondation Alliance Sport-Études a distribué 250 000 $, dont 110 bourses de 2 000 $ chacune remises à des étudiants-athlètes des niveaux collégial et universitaire.

Parmi les lauréats de cette édition figuraient des athlètes déjà bien connus sur les scènes nationale et internationale, dont William Émard, Marion Thénault, Marie-Jade Lauriault et Danaé Blais. C’est dernier ont également participé à un panel de discussion portant sur la réalité des étudiants-athlètes.

Depuis 1985, l’Alliance Sport-Études a soutenu plus de 15 000 étudiants-athlètes à travers le Québec. Chaque année, ce sont plus de 1 800 jeunes, répartis dans 52 collèges et 11 universités, qui bénéficient d’un encadrement adapté leur permettant de concilier la pratique de leur sport et leur réussite académique.

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