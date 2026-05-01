Un brunch d’accueil rempli de succès à Métabetchouan-Lac-à-Croix

Le brunch d’accueil destiné aux nouveaux arrivants de Métabetchouan-Lac-à-Croix, le 18 avril dernier, a été une véritable réussite. Après tout, quoi de mieux que de partager un repas pour apprendre à se connaître?

Plus d’une vingtaine de personnes aux origines variées ont pris part à l’activité d’intégration. Plusieurs provenaient notamment du Bénin en Afrique. Les participants étaient invités à concocter des plats typiques de leur pays natal.

« Ça s’est vraiment bien passé, c’était vraiment plaisant! J’ai aimé le fait qu’il y avait aussi des gens natifs d’ici qui ont participé », affirme le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin. Il ajoute : « une journée comme celle-ci, riche en rencontres et en échanges, laisse toujours une belle énergie derrière elle ».

Des outils d’intégration améliorés

Un guide @Ri:Accueillir en français@Ri pour les nouveaux arrivants a été lancé par la même occasion. Il fait partie de la Trousse d’accueil spécialement conçue pour accompagner les nouveaux arrivants dans leur processus d’inclusion. La trousse est disponible uniquement en personne à la mairie.

« On voulait faire une nouvelle version de notre guide d'accueil pour que les gens connaissent encore mieux le territoire, qu’ils se l'approprient et que, rapidement, ils puissent savoir qu’il y a des activités », explique Marick Noël, coordonnatrice de projets en développement à la Ville.

Le précédent document, produit en 2022, « commençait à être échu », souligne la coordonnatrice. « Nous avions déjà un guide d’accueil en trois langues, mais le nouveau sera seulement en français avec les nouvelles normes du gouvernement », précise-t-elle.

Ainsi, le nouveau guide d’accueil mise sur un contenu schématique pour faciliter la compréhension. « Nous voulons que ça devienne un point de référence pour les gens qui arrivent sur le territoire, qu’ils viennent d’ailleurs au Québec ou de l’étranger, et qui ne savent pas nécessairement comment fonctionnent certains éléments. On veut leur permettre d’apprendre sur la municipalité et de développer leur vocabulaire autour du monde municipal. »

Ces différentes initiatives sont menées par le comité Municipalité attrayante de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et sont financées avec l’aide du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, de la Fédération québécoise des municipalités et de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Rappelons que si l’immigration demeure modeste à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, la municipalité constate une progression graduelle du nombre de nouveaux résidents qui s’y établissent de façon permanente. « Nous avons principalement des travailleurs temporaires sur le territoire, mais on a de plus en plus de gens qui viennent s’établir à Métabetchouan », mentionne Marick Noël.

Selon elle, les principaux défis pour les nouveaux arrivants sont la connaissance du territoire, l’accès au logement, la barrière de la langue, la découverte des activités locales et l’isolement.