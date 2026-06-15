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Mardi, 16 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 55s

Québec investit dans quatre commerces de proximité de la région

Le 15 juin 2026 — Modifié à 13 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec annonce l’octroi d’une aide financière totale de 600 000 $ destinée à soutenir quatre projets dans la région visant à mettre en place un commerce de proximité ou d’en bonifier l’offre.

Répartie équitablement, cette enveloppe se traduit par un investissement de 150 000 $ pour chacun des projets retenus dans les municipalités de La Doré, L’Anse-Saint-Jean, Péribonka et Saint-Gédéon.

À Saint-Gédéon, le projet porté par Potager Grandmont vise l’acquisition de l’ancienne épicerie du village afin d’y implanter un marché de proximité qui offrira une gamme de produits essentiels, une importante sélection de fruits et légumes à prix abordables ainsi que des mets préparés.

Du côté de L’Anse-Saint-Jean, les fonds permettront d’achever des travaux liés à la décontamination et à la remise en état d’un bâtiment affecté par une fuite pétrolière majeure survenue à l’automne 2025. Le projet inclut également des améliorations au bâtiment ainsi qu’un virage vers numérique.

À La Doré, Les Hébergements du Moulin des Pionniers utiliseront la subvention pour mettre sur pied une épicerie multiservices. L’objectif est de redonner aux résidents un accès local à des aliments de base, notamment des produits alimentaires essentiels, des plats prêts-à-manger frais et surgelés, ainsi que divers articles de consommation courante.

Enfin, à Péribonka, Nutrinor Coopérative bénéficiera de cette aide pour moderniser et consolider les technologies de sa halte-service.

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