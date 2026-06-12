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Vendredi, 12 juin 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 32 s

Odyssée des Bâtisseurs

Une nouvelle expo sur la mobilité hors des grands centres

Le 12 juin 2026 — Modifié à 10 h 03 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

L’Odyssée des Bâtisseurs a inauguré le 11 juin sa nouvelle exposition temporaire, Ma Région, ma mobilité, qui sera présentée jusqu’au 19 septembre 2026.

Cette invitation invite à plonger dans l’univers de la mobilité durable hors des grands centres, à travers une expérience immersive et participative, où chaque personne pourra réfléchir à sa propre mobilité.

Aux commandes de véhicules interactifs, le public pourra naviguer dans un parcours ludique et découvrir une mobilité repensée sous l’angle de l’autonomie, des défis d’organisation, des limites individuelles et du plaisir d’essayer des moyens de transport alternatif.

Cette exposition a été réalisée par le Musée de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke, l’Association des transports collectifs ruraux du Québec et Trajectoire Québec. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Programmation estivale gratuite 

Par ailleurs, l’Odyssée des Bâtisseurs proposera un certain nombre d’activités gratuites cet été.

La Balade au crépuscule sur le Parcours des Bâtisseurs sera notamment de retour le 2 juillet. Pour la population, ce sera l’occasion de se balader dans les sentiers pédestres à la tombée de la nuit et de se laisser porter par les récits, les anecdotes et les découvertes partagés par des guides-interprètes passionnés.

Ensuite, le 23 août à 13h30, les improvisateurs d’Impro Alma débarqueront sur le Parcours des Bâtisseurs afin de raconter l’histoire de la région, à leur manière.

« Entre menteries assumées et souvenirs inventés, le contenu historique présenté risque fort de ne reposer sur aucune source fiable ni même sur une quelconque volonté d’exactitude! », décrit Jessica Lapointe, directrice de la conservation, des expositions et de la diffusion.

Cette activité est soutenue par la Ville d’Alma dans le cadre de l’Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications.

Enfin, le 26 septembre, dans le cadre des Journées de la culture, le public est invité à faire la rencontre des artisans passionnés et à collaborer avec eux pour donner vie à une œuvre collective.

Jean Le Photographe

Mentionnons également la présence d’une exposition de photos historiques de la Ville d’Alma prises par Jean Le Photographe. L’exposition qui regroupe une douzaine de clichés est mise en contexte par le biais d’une activité d’interprétation animée par l’archiviste de l’Odyssée des Bâtisseurs.

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