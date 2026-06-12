Le Club Cyclone poursuit dans sa lignée avec une nouvelle présidente  

Le club de vélo de montagne Cyclone d’Alma garde le cap sur sa croissance. Après plusieurs années marquées par d’importants efforts de développement, une nouvelle présidente prend maintenant le relais avec l’intention de poursuivre le travail entrepris.

Déjà impliquée au sein du club depuis plusieurs années, Émilie Truchon occupe désormais le poste de présidente du Cyclone. Elle succède à Jean-Sébastien Harvey, qui a occupé cette fonction pendant une décennie.

« J’étais auparavant administratrice dans le club, en plus d’être responsable de l’école de vélo. Je connais donc déjà bien le club et j’ai pu contribuer, par le passé, à apporter ma vision sur la façon dont il devrait fonctionner. Je prends le poste avec l’envie de poursuivre dans la même direction que nous avions avec Jean-Sébastien », explique Émilie Truchon.

Cette dernière tient d’ailleurs à souligner le travail accompli par son prédécesseur au cours des dernières années.

« Au nom de tout le club, on remercie l’implication et le dévouement de Jean-Sébastien. Il a apporté une touche importante au club Cyclone et il a joué un rôle clé pour amener le club là où il est aujourd’hui. »

Vélo de montagne

Après plusieurs années de croissance constante du membership, la saison 2026 marque une certaine stabilisation du nombre de membres au sein du club.

« On a eu des départs chez nos plus vieux, donc ç’a créé un trou. L’école de vélo se porte bien et on a une belle relève, mais on a perdu quelques membres plus âgés, ce qui explique la stabilisation plutôt qu’une croissance cette année. »

Le club sera d’ailleurs l’hôte d’une compétition régionale de vélo de montagne le 29 août prochain au Centre Dorval, à Alma.

Après avoir présenté deux Coupes Québec au Mont Lac-Vert au cours des deux dernières années, le Cyclone ne sera toutefois pas l’hôte d’une étape du circuit cette saison.

« C’est une question d’horaire. On ne pouvait pas accueillir une Coupe Québec dans les dates proposées cette année. Mais ça devrait être de retour l’an prochain », rassure la présidente.

Vélo de route

Concernant le volet route, le club Cyclone amorce la troisième année de sa fusion avec l’ancien club Proco d’Alma.

Rappelons qu’en raison de la baisse de popularité du vélo de route au cours des dernières années, le club Proco avait été intégré au Cyclone dans l’objectif de relancer cette discipline.

« C’est notre plus belle année depuis trois ans en vélo de route. On a un bon taux de participation, avec une vingtaine de cyclistes. On a un entraîneur qui travaille fort afin de promouvoir ce volet et ça paraît. »

Malgré tout, une décision importante devra être prise à la fin de la saison concernant l’avenir de ce secteur.

« On s’était donné trois ans pour voir ce que ça allait donner. On va faire le point à la fin de la saison. On va maximiser nos efforts pour que ce volet fonctionne bien, mais on ne sait pas encore ce qui arrivera », conclut la présidente.